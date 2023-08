Les agents de la police des chemins de fer désespérés : "La gestion politique est catastrophique"

À lire aussi

Les soucis rencontrés sont nombreux, allant du manque de personnel à une mauvaise répartition des agents pour couvrir l’ensemble du réseau. La juxtaposition des différents niveaux de pouvoir en Belgique n’aide en rien. En attendant, ce sont les voyageurs et commerçants qui trinquent. "On ne peut pas se permettre de laisser des régions sans surveillance comme c’est le cas actuellement. A l’époque, il y avait une présence policière visible quasiment partout et cela plaisait beaucoup aux commerçants. Les gares sont des lieux criminogènes où l’on retrouve des petits délits comme des vols, du trafic de drogue, des pickpockets, etc.", explique Thierry Bellin, secrétaire national du syndicat de police SNPS.

La situation diffère que l’on soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. "En Flandre, ce sont surtout les effectifs qui posent problème. Il manque 74 agents sur un cadre de 137, soit un déficit de 46 %. A Bruxelles, le cadre organique est rempli à 96 % si on se base sur la convention de 2002 or, entre temps, le nombre de missions a drastiquement augmenté, tout comme la population. Le manque d’effectifs est donc criant", poursuit Frederic Fortunato. "Dans le sud du pays, il s’agit surtout d’un problème d’infrastructures. Il n’y a que deux commissariats centraux, à Liège et à Charleroi, ce qui pose un problème au niveau de la couverture de la région. En cas d’urgence, les agents doivent parcourir un long trajet pour arriver sur les lieux. Il revient donc aux zones locales d’intervenir en cas d’urgence alors qu’elles sont aussi exsangues."

Cette situation est notamment due à une mauvaise répartition géographique des agents sur le territoire. "Il est particulièrement absurde qu’il n’y a pas de commissariat centrale dans une ville comme Namur, capitale de la Wallonie où passent chaque jour 35.000 navetteurs. Cette aberration est due à une décision prise par l’ancien ministre de l’Intérieur Jan Jambon qui a privilégié l’implantation d'infrastructures au nord du pays. Il convient dès lors de revoir la convention de 2002 pour uniformiser les règles et éviter de faire appel à la réserve de la police fédérale lorsqu’il y a une affluence trop forte sur certaines lignes, comme c’est le cas lorsqu’il fait beau et que les gens affluent à la mer du Nord par exemple", poursuit-il. "Actuellement, la gestion politique est catastrophique."

Des locaux vétustes et un manque de véhicules d'intervention

Enfin, des soucis sont également rencontrés au niveau du manque de matériel. "Les locaux sont trop vétustes et certains ne disposent pas de système d’aération. Il y a également un manque de véhicules pour se rendre sur les lieux en cas d’urgence. Enfin, un exemple illustre le malaise : les agents de la police des chemins de fer doivent disposent d’un pistolet mitrailleur Uzi. Or, il n’y avait plus de sangle pour le porter sur l’épaule. Nous avons donc du faire appel à un professionnel du tir sportif pour nous en prêter. Nous devons constamment bricoler et les agents sont désespérés", conclut Thierry Bellin.