Les touristes abasourdis lorsqu’ils débarquent à la gare du Midi : “Une odeur très bizarre, un mélange d’urine et de shit”

Monica et son fils viennent de Mexico. ©Bernard Demoulin

”Venant de Mexico, j’ai l’habitude d’éprouver ce sentiment d’insécurité mais je n’ai jamais vu un tel niveau de saleté dans les autres gares internationales d’Europe”, ajoute-t-elle. “Je suis étonnée par le nombre de personnes qui se retrouvent en errance. De plus, les lieux ne sont pas très lisibles et il n’est pas facile de trouver son chemin. Heureusement que le centre d’information à l’intérieur de la gare est efficace.”

Comme elle, de nombreux touristes rencontrés ce mardi s’étonnent de l’insécurité qui règne aux abords de la gare du Midi, l’une des principales portes d’entrées vers Bruxelles et la Belgique. “L’odeur est très bizarre, un mélange de shit et d’urine. L’intérieur de la gare est clean mais une fois passées les portes de sorties, c’est autre chose”, embraie une voyageuse en provenance du Brésil.

Ces quatre amis brésiliens sont surpris par le niveau de saleté. ©Bernard Demoulin

Sur un banc, un voyageur anglais d’un certain âge mange tant bien que mal sa salade. “J’ai eu du mal à trouver un siège propre pour m’installer pour manger. Comme dans toutes les gares internationales, il y a beaucoup de gens qui se croisent, des gens qui rôdent, des jeunes à plusieurs sur une trottinette qui vous frôlent. C’est dur de trouver son chemin et cela peut être déstabilisant”, explique-t-il.

Aïssata et sa famille vivent à Molenbeek. ©Bernard Demoulin

Les personnes rencontrées qui vivent en Belgique éprouvent un sentiment de honte lorsqu’il s’agit d’évoquer les abords de la gare du Midi. “C’est un lieu fréquenté par des dizaines de milliers de personnes mais le spectacle est désolant. Il s’agit pourtant de la vitrine de la capitale de l’Europe et je ne comprends pas le désinvestissement des politiques. Il convient de prendre des mesures drastiques pour améliorer la situation”, explique Aïssata, habitante de Molenbeek, qui revient de vacances avec ses trois enfants.

"Les gens errent, ne travaillent pas, et vivent de petits délits pour passer le temps et s’acheter de la drogue"

Saïd, commerçant, connaît bien le quartier. “Les vitres de ma voiture ont déjà été brisées mais ça, c’est monnaie courante. Cela arrive tous les jours. La situation est surtout problématique durant la nuit, entre 1h et 6h. Les gens errent, ne travaillent pas, et vivent de petits délits pour passer le temps et s’acheter de la drogue. La police patrouille mais ne peut s’occuper de tout le monde car elle est en sous-effectif”, explique-t-il.

Saïd connait bien le quartier. ©Bernard Demoulin

De nombreux autres personnes dénoncent un sentiment d'impunité. “J’ai attrapé plusieurs fois de pickpockets dans mon restaurant situé dans la gare”, explique Hadrien. “Malgré la plainte à la police, ils ont dû être relâchés quelques heures plus tard. Le lendemain, ils me saluaient dans la gare ou venaient commander un café.”

”Ce n’est pas juste la sécurité qui pose problème, c’est la présence massive et insécurisante de toxicomanes, de dealers, de sans-abri, de mendiants, les odeurs de pisse, les dépôts d’ordures, la crasse, les graffitis, etc”, ajoute Hubert. “Comme toujours les pouvoirs publics semblent considérer que ça ne relève pas de leur responsabilité, mais ça ne les empêche pas d’encore augmenter les impôts déjà colossaux des Bruxellois et notamment le précompte immobilier. Il est grand temps que cela cesse.”