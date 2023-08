Plus de 150 agressions armées aux abords de la gare du Midi : voici les cinq profils types des agresseurs

À lire aussi

"La particularité de la gare du Midi, c’est que contrairement aux autres grandes gares internationales, on se retrouve directement dans le centre-ville où il y a une importante activité commerciale, des hôtels, des restaurants, qui sont implantés directement aux abords de la gare. C’est un environnement très attractif aussi pour les personnes malintentionnées", explique Gabriele Evangelisti, premier commissaire à la coordination zonale de la proximité de la zone de police Midi.

Ces derniers mois, le commissaire observe une hausse importante du nombre de mineurs étrangers non accompagnés (MENA) âgés de 10 à 17 ans qui sont livrés à eux-mêmes. “D’un côté, nous avons un flux migratoire avec des personnes qui passent dans ce secteur pour tenter d’atteindre l’Angleterre, et de l’autre, des mineurs qui s’installent à Bruxelles et qui tombent entre les mains de trafiquants de drogue, qui sont victimes de traite d’êtres humains ou de mendicité organisée. Ils sont difficilement identifiables et constituent dès lors des proies faciles pour les réseaux criminels. Ils vivent bien souvent dans la rue ou dans des squats”, explique Gabriele Evangelisti.

146 vols à main armée à la Gare du Midi ©IPM Graphics

Lorsqu’ils sont arrêtés, ils passent devant le juge de la jeunesse qui les redirige vers une association ou un centre d’hébergement pour mineurs. "Il y a un projet d’accompagnement en cours en collaboration avec la zone Midi, la police fédérale et le parquet pour pouvoir suivre ces personnes et les aiguiller vers les bons services. Nous établissons des fiches pour éviter qu’ils ne replongent dans les circuits criminels. En tout cas, on ne les relâche pas dans la nature", ajoute-t-il.

"Pour certains types de publics, la répression et les arrestations ne servent à rien"

"Parmi les autres groupes, l’on retrouve des personnes en errance dont les sans-abri qui souffrent de problème d’addiction et qui vont commettre des délits pour pouvoir acheter leur drogue, ou qui souffrent de problèmes mentaux. Pour ce public-là, la répression ou les arrestations ne servent à rien. Il leur faut un accompagnement psychomédical. Idem pour les toxicomanes qui se droguent au crack dans l’espace public", poursuit Gabriele Evangelisti. "On constate également la présence de trafiquants de drogue ou de bandes itinérantes qui se rendent dans les zones touristiques pour commettre des délits avant de repartir. Ils sont durs à débusquer et agissent comme des professionnels."

Il manque 189 agents de police pour compléter le cadre légal

En un an et demi, plus de 150 vols à main armée ont été enregistrés aux abords de la gare du Midi mais dans la réalité, tous les faits ne font pas l’objet d’une plainte. "J’ai moi-même été témoin d’un vol à main armée mais le commerçant ne souhaitait pas porter plainte. Il y a une sorte de banalisation et normalisation de la criminalité, qui s’exprime par des formes toujours plus graves. Des parents ont ainsi assisté à une bagarre au couteau à la sortie des classes. Les explosions de violences sont devenues régulières", conclut le chef de groupe MR à Anderlecht Gaëtan Van Goidsenhoven, qui ajoute qu’il manque 189 agents de police dans la zone de police Midi pour compléter le cadre légal.