Assez logiquement, la célèbre lasagne institutionnelle belge engendre des conséquences désastreuses. Deux services de police gèrent la sécurité dans et aux abords de la gare du Midi, idem gare du Nord : la déjà très fatiguée police fédérale des chemins de fer pour la gare et le métro et la police locale pour les abords. Bien.

Ces deux unités ne sont pilotées par aucune unité de commandement commune. Ça collabore mais sans vision à court ou long terme, sans définition des besoins. Ces besoins dépassent largement les compétences policières, confrontées aux Mena, transmigrants, toxico, etc. Pourtant, aucune table ronde réunissant autorités publiques, policières et associatives compétentes n’a jamais été organisée. Y a-t-il un pilote dans la gare du Midi ? La réponse est non.