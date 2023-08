Il faudra encore patienter avant d'avoir de l’eau gratuite dans les gares belges: "le projet a été scindé en plusieurs phases”

Il sera bientôt possible de remplir sa gourde gratuitement dans les gares les plus fréquentées de Belgique. C’est ce qu’avait annoncé la SNCB en début d’année, suite à l’interpellation de “Free Tap Water”, un mouvement qui milite en faveur de l’accès à l’eau gratuite pour tous. Leur combat le plus connu concerne la carafe d’eau gratuite dans les restaurants. Mais leur plaidoyer concerne aussi les gares. Et la SNCB n’y a pas été insensible. Promesse était alors faite d’équiper les gares les plus fréquentées du pays de fontaines à eau accessibles gratuitement d’ici la fin de l’année 2023.