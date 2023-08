La baleine bleue n'est plus l'animal le plus lourd au monde

“Le paléontologue Mario Urbina a passé des décennies à chercher des fossiles dans le désert de la côte sud du Pérou. Il y a treize ans, il a fait une découverte exceptionnelle. En voyant les premières photos de terrain, d’autres membres de l’équipe sont restés perplexes : ce qui ressortait des sédiments était si grand et de forme si étrange...”, explique l’Institut des sciences naturelles.

Plusieurs campagnes de fouilles sur le terrain ont été nécessaires pour collecter ce qui s’est avéré être des parties d’un squelette colossal. Chacune des 13 vertèbres pèse largement plus de 100 kg et les 4 côtes atteignent une longueur d‘environ 1,4 m.

Le spécimen conservé au Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor San Marcos (Lima), représente une nouvelle espèce de la famille des basilosauridés, les premiers cétacés aujourd’hui représentés par les baleines, les dauphins et les marsouins qui sont passés à un mode de vie entièrement aquatique. En effet, les baleines descendent de mammifères terrestres à sabots qui sont retournés à la mer et qui étaient initialement amphibies.

L’énorme masse osseuse de Perucetus est due à deux types de modifications du squelette : premièrement, l’ajout d’os supplémentaire sur la surface externe des éléments squelettiques (leur donnant un aspectrenflé, etappelé pachyostose) et deuxièmement le remplissage des cavités internes avec de l’os compact, augmentant encore le poids du squelette.

Le poids supplémentaire aide ces animaux à réguler leur flottabilité et à maintenir leur équilibre sous l’eau. Une position stable dans l’eau pourrait avoir été un atout pour la recherche de crustacés, de poissons démersaux et de mollusques le long du fond marin. Un animal aussi grand et aussi lourd aurait peut-être aussi été capable de contrer les vagues dans des eaux agitées. Chez les cétacés modernes, qui peuvent plonger beaucoup plus profondément et vivre loin au large, la structure osseuse est nettement plus légère.