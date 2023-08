La pluie qui n’en finit pas depuis plusieurs semaines ne fait pas les affaires des agriculteurs: "C'est catastrophique, les blés germent sur place!"

"La météo de ces dernières semaines est très problématique. Les blés germent sur place. Dans le Hainaut, on n'arrive même pas à 15 % de terrains moissonnés", affirme Philippe Duvivier, président de la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs).

La météo n'est guère plus favorable à la culture des pommes de terre. "On ne peut pas pulvériser dans les champs quand il pleut or si on ne peut pas appliquer de traitements phytosanitaires, il y a un grand risque que des maladies comme le mildiou se développent et gâchent les récoltes", poursuit-il.

Seul point positif de cette météo pluvieuse : les prairies, affaiblies par la sécheresse du printemps, reverdissent enfin. Une faible consolation pour les agriculteurs qui s’inquiètent de voir les dégâts s’aggraver au fil des jours.

"Beaucoup d'agriculteurs sont inquiets pour leurs moissons. Une semaine de pluie ce n'est pas un souci mais si ça dure trois semaines, c'est catastrophique. On se demande quand est-ce que ces pluies vont enfin s'arrêter. 2023 est une année particulièrement désorganisée. On a connu un début d'année très humide, puis des semaines de sécheresse au printemps et maintenant, une longue période de pluie. Les conditions météorologiques de ces dernières années ne nous permettent plus d'obtenir les rendements escomptés. On va devoir s'adapter si on ne veut pas trop perdre. 2023 est vraiment une année détestable.", déplore Philippe Duvivier.

"Il nous faudrait au moins trois jours de soleil et de vent pour qu'on puisse reprendre les moissons. Le grand risque, c'est que les grains germent et ne soient plus admis. Ce qu'on ne peut pas ramasser est perdu", explique Marcel, agriculteur à Gembloux. "Il n'y a que pour les betteraves que cette météo est bénéfique", se console-t-il.

Car les pommes de terre risquent, comme le blé, de pâtir de l'humidité. "Tous nos frais explosent. Il y a eu l'indexation des salaires, la hausse des prix de l'énergie, l'augmentation du coût des transports, des aliments pour les bêtes, des engrais… On nous demande aussi d'en faire toujours plus pour la planète mais ça a un coût. Pour rentrer dans nos frais, on doit toujours en faire plus.", dénonce-t-il.