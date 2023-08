Les entrées et sorties d'autoroute, pièges mortels pour les automobilistes: "Certains sortent en coupant trois bandes de circulation"

Un terrible accident qui a endeuillé la ville de Tournai et qui rappelle que les bretelles d’accès ou sortie et autres échangeurs autoroutiers restent de véritables pièges mortels pour les automobilistes. Selon les chiffres tout juste collationnés par l’Institut Vias, un accident mortel sur deux recensé sur autoroute se produirait à l’approche ou à même une bretelle d’accès ou de sortie.

Au total, l’Institut Vias a analysé les 151 accidents mortels s’étant produits sur autoroute entre 2021et 2022. Et les résultats sont édifiants : un accident mortel sur 10 s’est produit dans une bretelle d’accès ou de sortie et plus de 4 accidents mortels sur 10 (44 %) l’ont été à proximité immédiate d’une bretelle de sortie ou d’entrée (500 m). Au total, plus d’un accident sur 2 (54 %) a eu lieu dans ou à proximité d’une bretelle d’accès ou de sortie. "C’est l’une des particularités du réseau autoroutier en Belgique", confie Benoît Godart. "Contrairement à la France où il y a 20 kilomètres entre deux sorties, le réseau belge est très dense. Les sorties et entrées sont très fréquentes. Ces endroits où les véhicules s’entrecroisent sont particulièrement accidentogènes. Certains sortent en coupant trois bandes de circulation tandis que d’autres s’insèrent sur l’autoroute sans prêter attention à ceux qui y circulent déjà.”

Selon les chiffres de Vias, plus d'un accident sur autoroute sur deux se déroulent dans ou à proximité immédiate d'une bretelle d'entrée ou de sortie. ©Vias

D’autres encore montent dès que possible sur l’autoroute et y débarquent à 50 km/h, mettant en péril les autres automobilistes, plutôt que d’utiliser pleinement la bande de lancement pour arriver à une vitesse acceptable. Enfin, certains ne ralentissent pas assez dans les sorties courbées. “Or nul n’échappe aux lois de la physique. Et on voit parfois des gens perdre le contrôle dans la bretelle de sortie et terminer leur course dans les barrières.”

Toutes ces raisons expliquent, entre autres, pourquoi Vias s’est toujours opposé à une élévation de la limitation de vitesse à 130 km/h, comme en France. “Le réseau est trop dense pour le permettre.”

Pour l’Institut, les chiffres élevés du nombre de décès à l’approche d’une sortie/entrée d’autoroute méritent une attention particulière des gestionnaires de voiries. “Sur certaines autoroutes, le ring notamment, on met des lignes blanches empêchant les automobilistes de se rabattre pour permettre à ceux qui y montent de s’insérer en toute sécurité. On pourrait multiplier ces aménagements. Ou prendre l’exemple de la France qui utilise des lignes pointillées à l’espacement plus rapproché pour avertir du danger à l’approche d’une bretelle d’entrée ou de sortie.”

Sur le ring de Bruxelles, un marquage spécifique permet aux automobilistes de s'insérer de manière sécurisée sur l'autoroute à hauteur de Grand-Bigard. ©Googlestreet

Cela étant, Benoît Godart est conscient que cela n’empêchera pas ceux qui coupent trois bandes pour sortir in extremis de continuer à le faire. “On pourrait toutefois multiplier les caméras ANPR aux sorties et entrées d’autoroute car celles-ci permettent de détecter les véhicules qui franchissent une ligne blanche continue. Et donc de les verbaliser.”

Enfin, Benoît Godart invite les gestionnaires de voiries à réfléchir à l’allongement, “quand c’est possible”, des bandes de sortie et de lancement d’autoroute. “Cela permettrait d’éviter des remontées de files sur les autoroutes et de voir des automobilistes d’arrêter sur la bande de droite pour s’insérer dans la file pour sortir.”

Près d’1 accident sur 3 dans la pénombre

Selon Vias, plus d’un tiers des accidents (34 %) s’est produit dans l’obscurité : 21 % lorsque l’éclairage public était en fonction et 13 % dans l’obscurité totale. Le pourcentage d’accidents mortels la nuit est plus élevé sur autoroute (25 %) que sur les autres types de route (19 %).

Un tué sur dix était un piéton

Aussi incroyable que cela puisse être, les piétons sont relativement nombreux à décéder sur une autoroute. Près d’un accident mortel sur dix concerne un piéton. Avec des conséquences souvent dramatiques : “Lorsqu’un accident se produit avec un usager faible, le risque qu’il meurt est évidemment très important : 29 % des piétons impliqués dans un accident sont décédés. Dans les voitures, le taux de mortalité est de 1,4 %.”

Les statistiques n’expliquent pas pourquoi les piétons se trouvaient sur l’autoroute. Il peut s’agir de suicides mais aussi de personnes en panne ou accidentées qui ont été fauchées par un autre automobiliste.

Wallonie : les autoroutes plus mortelles dans le Hainaut

Enfin, il est à noter qu’au cours de la période 2013-2022, il y a eu en moyenne 56 tués par 100 km d’autoroute. Les autoroutes du Flandre-Orientale (73 tués par 100 km), du Brabant flamand (67 tués par 100 km), du Hainaut (64 tués par 100 km) et d’Anvers (64 tués par 100 km) sont les plus meurtrières ; celles de la province de Luxembourg sont par contre les plus sûres (28 tués), sans doute en raison d’une densité de trafic moindre.