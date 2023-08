Les pluies de cet été et leurs conséquences sur les cultures ne devraient pas se faire ressentir tout de suite sur notre portefeuille

"En France, les prévisions sont bonnes. La météo est différente et les moissons se portent bien", rassure-t-il. En revanche, des mauvaises récoltes impactent directement le portefeuille des agriculteurs. "Si le blé n'est pas de bonne qualité, il est déclassé et ne peut plus être consommé par les humains. Il peut alors être utilisé dans des produits destinés à l'alimentation des animaux. Le froment qui est jugé impropre à la consommation peut quant à lui être utilisé comme agrocarburant. En plus, si le temps est trop humide, les agriculteurs ont des frais de séchage plus importants. Si le blé est trop humide, il risque d'être attaqué par les champignons et les moisissures. Le paramètre humidité est essentiel."

Les pluies de cet été ne devraient pas non plus provoquer un emballement des prix des pommes de terre, du moins à court terme. "En Belgique, 85 % des pommes de terre sont produites pour l'industrie et les contrats entre producteurs et industriels se négocient à l'avance. Les évolutions de prix se font sur le long terme. Idem pour les fruits et légumes. Les variations de prix pour les consommateurs arrivent lentement", explique Mathilde Eck, du Collège des producteurs.