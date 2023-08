Attaque du Club House de l’Union par des Ultras d’Anderlecht: aucun suspect interpellé, l’enquête est clôturée

À lire aussi

Selon nos informations, aucun suspect n’a été arrêté et l’enquête est clôturée. La trentaine de supporters était cagoulée et les caméras, vétustes, ne permettent pas l’identification. Ce qui est certain, c’est que cette attaque n’est pas l’œuvre des BCS, à savoir le noyau dur des supporters, mais bien d’autres groupes d’Ultras.

Pour mémoire, deux jeunes supporters anderlechtois étaient en train d’apposer des stickers de la Mauve’s Army sur les poteaux aux alentours du Club House lorsque les Union Bhoys, occupés à confectionner un tifo à l’intérieur, les ont surpris en flagrant délit. Ils les ont alors poursuivis jusque dans le parc Duden où un guet-apens était dressé. Les supporters unionistes se sont retrouvés face à une quarantaine de supporters d’Anderlecht planqués dans les bois avant qu’ils ne prennent d’assaut le Club House.

Un supporter de l’Union a perdu deux dents suite à un coup de poing, trois carreaux ont été cassés et une porte endommagée. Des dégâts qui n’ont donc rien à voir avec l’attaque du Falstaff par les supporters d’Anderlecht survenue il y a un an.

Lors de la rencontre, ces mêmes supporters se sont battus entre eux durant le match qui a vu leur équipe s’incliner pour la septième fois contre leur voisin.