Depuis 2020, le poste de président du comité de direction des Affaires étrangères est vacant. Dans les rangs des diplomates, ce n'est plus un secret depuis longtemps que la fonction doit revenir à Theodora Gentzis, qui l'assure déjà depuis trois ans à titre intérimaire. Mme Gentzis bénéficie de l'appui du MR et même de la ministre de tutelle, Hadja Lahbib. Entre 2014 et 2017, elle a travaillé au sein du cabinet du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Didier Reynders.

Début 2021, le poste à pourvoir a été rendu public, mais Mme Gentzis a échoué aux examens. Selon des informations du Knack en de De Morgen, le problème venait du test dit du "bac à courrier". Cet exercice de gestion exige du candidat qu'il traite de manière ordonnée une liste fictive de courriels. Les candidats qui échouent, ne peuvent pas accéder à l'épreuve suivante, d'avantage orienté sur le contenu de la procédure d'examen.

Malgré cela, personne d'autre n'a été nommé. Selon les Affaires étrangères, aucun candidat n'a réussi les deux sélections.

La situation est restée inchangée, jusqu'à fin 2022, les procédures de sélection ont alors été amendées, dont l'épreuve du "bac à courrier" qui n'est plus éliminatoire.

Un nouveau cycle de sélection a été lancé un mois plus tard, auquel Mme Gentzis a pris part.

Le cabinet de Mme Lahbib affirme dans une réaction au Morgen que le ministère n'a en aucun cas favorisé cette dernière.