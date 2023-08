L'inflation ralentit mais ne vous réjouissez pas trop vite: "Il est illusoire de croire que, tout à coup, les prix vont baisser"

À lire aussi

Mais en réalité, ces chiffres sont quelque peu faussés par la chute importante des prix du gaz et de l’électricité, à une période où le consommateur consomme naturellement mois d’énergie (pas de chauffage, moins d’éclairage…). Après avoir fortement augmenté en 2022 (+57,9 % en moyenne) en raison du conflit russo-ukrainien, ils ont dégringolé depuis janvier pour atteindre une baisse en glissement annuel de 32 % au 2e trimestre. Dans le même temps, les prix alimentaires ont continué leur progression, bien que celle-ci soit quelque peu ralentie. : +14,5 % par rapport à 2022. Les biens industriels, eux, ont progressé de 6,5 % et les services de 6,3 %.

Au final, l’inflation ne serait plus “que” de 2,6 % pour le deuxième trimestre. Ce qui laisse espérer une baisse des prix dans les prochains mois ? “J’ai une vision un peu différente, tempère l’économiste Bruno Colmant, professeur au sein de l’ULB et de l’UCLouvain. Il faut savoir qu’il y a deux types d’inflation. D’abord l’inflation globale qui tient compte de produits très volatils comme le domaine alimentaire et énergétique. Et l’inflation de base, dont on enlève les produits alimentaires et énergétiques. Celle-ci n’a pas vraiment de sens puisqu’elle ne prend pas en compte les produits de première nécessité pour la population : la nourriture et l’énergie pour se chauffer, se déplacer…”

Selon l’économiste, une inflation à 2,6 % ne serait donc qu’un leurre. “Il est illusoire de croire que, tout d’un coup, les prix vont baisser. C’est une fiction. Les prix alimentaires restent élevés et ne baisseront pas de sitôt. Les prix du pétrole aussi.”

D’ailleurs, l’inflation globale, sur le mois de juillet serait encore de 4,14 % par rapport à juillet 2022. Et l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, était encore de 7,88 % en juillet.

Une éclaircie dans la grisaille est donc loin d’arriver. D’autant plus que les prix du gaz et de l’électricité devraient, avec une demande en hausse, avoir tendance à remonter d’ici la fin de l’année, entraînant dans son sillage l’inflation. “Toute une série d’éléments tendent à démontrer qu’on devrait encore avoir une inflation globale de 4 % l’année prochaine, estime Bruno Colmant qui, pour rappel, avait été l’un des premiers à prédire l’ampleur de la crise inflationniste, dès 2021, alors même que la Banque centrale européenne ne parlait encore que d’une inflation temporaire. C’est une fiction de croire que les prix vont baisser. Je dis cela depuis un an et je ne pense pas trop me tromper. D’autant plus qu’il y a encore d’autres phénomènes qui peuvent aggraver la situation comme la guerre qui se développe un peu plus.”

La “crise des céréales” pourrait elle aussi entraîner une profonde poussée inflationniste. “Il n’y a pas pour l’instant de solution structurelle à la baisse des prix. Quand à l’inflation future, je doute des chiffres avancés par la banque centrale européenne. Elle a toujours fait de très mauvaises prévisions. En 2021 et 2022, elle s’est systématiquement trompée pour une raison bien simple : elle ne voulait pas relever ses taux d’intérêt. Et elle a prétendu que l’inflation n’était que temporaire alors que tout le monde la voyait arriver. Raisonnablement, en Belgique, où la consommation intérieure est forte, il me semble qu’un taux de 4 % serait logique pour 2024.”

Ceux qui pensent que celle-ci sera compensée par une indexation des salaires se trompent. “L’indexation salariale se base sur l’indice santé qui ne tient lui-même pas compte des cigarettes, de l’alcool et des carburants. Les salaires ne sont donc pas parfaitement indexés sur l’inflation.” Certes, c’est mieux que rien, mais ce n’est pas la panacée.

Selon Bruno Colmant, on ne devrait pas voir un retour à la normale, avec une stabilisation globale des prix, avant 2025. “À condition que d’autres événements majeurs ne viennent pas perturber encore un peu plus la situation.”