“Si on a vacciné contre le covid, on peut le faire avec la grippe” : les pharmaciens répondent aux craintes des médecins et veulent rassurer

L’objectif ? Augmenter la couverture vaccinale de la population, encore trop faible en Belgique, en particulier pour certains groupes à risques. “Dans 11 pays européens qui nous entourent, comme la France ou l’Allemagne, la vaccination contre la grippe par les pharmaciens est autorisée depuis longtemps. Nous constatons que la couverture vaccinale est plus élevée dans ces pays, précisément parce que les pharmaciens ont de nombreux contacts avec la population”, a expliqué le ministre.

Si le Conseil des ministres a déjà évoqué la question, un vote se tiendra en septembre au parlement.

guillement Avant de vacciner, il y aura toujours une discussion avec le patient"

Pas une première pour les pharmaciens

Pour Hervé Mees, pharmacien à Ressaix dans le Hainaut et président de l’Union pharmaceutique du Hainaut occidental et central (UPHOC), c’est une initiative utile pour un certain public. “On voit que notre couverture vaccinale n’est pas encore suffisante chez les personnes à risques et c’est primordial de protéger davantage ce type de patient, souligne-t-il. D’ailleurs, on voit qu’il y a une demande au sein de la patientèle, notamment pour des gens qui n’ont pas de médecin traitant, des publics isolés. Maintenant, il faudra voir comment se fera la mise en place, il est clair que les petites pharmacies devront mettre en place un système de rendez-vous pour ne pas être submergées”.

Dans la pharmacie d’Hervé, tout est déjà prêt pour la rentrée. Les doses ont été commandées en mars dernier et trois personnes seront assignées à la vaccination au sein de l’officine. Vu le succès rencontré par les dispositifs de vaccination contre le covid en pharmacie, les pharmaciens se disent prêts à assumer également celui contre la grippe.

Au mois de mars dernier, près de 700 pharmacies ont offert la possibilité de vous faire vacciner par un pharmacien. Les autorités wallonnes et bruxelloises ont en effet lancé, au printemps 2022, des projets pilotes visant à déployer un dispositif de vaccination contre la COVID-19 en pharmacie. Et au vu du franc succès rencontré par ce dispositif auprès de la population, celui-ci a été progressivement étendu à de nouvelles pharmacies.

”Un aiguillage vers le médecin reste toujours possible”

“Des formations ont déjà été réalisées ces derniers mois par l’intermédiaire de la société scientifique des pharmaciens francophones, rassure le président de l’UPHOC. Nous l’avons fait avec le covid et il n’y a aucune différence ni difficulté en plus pour la grippe, c’est même plus facile car l’aiguille est directement prévue, il n’y a pas de fabrication nécessaire comme avec le covid. Nous avons été formés pour fabriquer les vaccins covid et pour vacciner directement, si on peut le faire avec ce virus, on peut le faire avec tous les autres. Ce serait un non-sens de ne pas être dans la continuité”.

Si l’ABSyM se dit contre et insiste sur le fait que le médecin généraliste doit rester la personne chez qui le patient se rend pour être vacciné, étant donné que c’est l’occasion aussi pour certains, de rediscuter d’autres éléments de son dossier de santé, les pharmaciens expliquent que ce lien ne sera pas rompu.

“Avant de vacciner, il y aura toujours une discussion avec le patient, notamment sur les réactions aux derniers vaccins, sur le profil spécifique de ce dernier, insiste Hervé Mees. Et dans certaines situations, un aiguillage vers le médecin sera effectué, avec un transfert si nécessaire selon le profil médical du patient, c’est un travail en complémentarité”.