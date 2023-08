La loi football est impossible à faire respecter : “Les interdits de stade rentrent toujours avec des fumigènes et des cagoules”

"On connaît les supporters à risque. Avant les matchs, on est sur la voie publique, aux abords des cafés et on les garde à l’œil. Nous avons un excellent contact avec eux. On sait comment les appréhender et on essaie toujours d’avoir un coup d’avance, de voir si des actions spécifiques sont prévues. Sur base des informations récoltées, on s’organise en interne pour établir un dispositif de sécurité”, détaille Gilles.

Une fois dans l’enceinte du stade, les spotters ont pour mission d’épauler les stewards et de prévenir les comportements problématiques. “Lorsque les stewards arrivent au bout de leurs compétences, on prend le relais et on tente de faire respecter le règlement d’ordre intérieur. On peut intervenir pour des bagarres, des insultes, des jets de gobelets, de briquets, de la pyrotechnie. Nous connaissons également les supporters interdits de stade qui parviennent toutefois à entrer. Si on tombe sur l’un d’eux, on dresse un PV et son interdiction est prolongée”, ajoute-t-il.

"Il faut suivre des procédures très strictes sans enfreindre la loi sur la vie privée"

Selon lui, la nouvelle loi football en application cette saison est, dans la pratique, impossible à faire respecter. Les engins pyrotechniques et cagoules sont toujours présentes dans les gradins malgré l’interdiction, et les compétences des stewards leur permettant d’effectuer des fouilles approfondies n’ont pas été élargies. “Les gens cachent leurs fumigènes dans leurs caleçons et les stewards ne peuvent pas fouiller. La police pourrait le faire mais nous n’avons pas les moyens suffisants. On ne peut pas commencer à fouiller tous les supporters d’autant que la loi sur les fonctions de police est très réglementée. Il faut suivre des procédures très strictes sans enfreindre la loi sur la vie privée”, ajoute-t-il.

Par ailleurs, les supporters parviendront toujours à contourner les interdictions et la nouvelle loi football est donc utopiste. “Beaucoup de choses se passent en amont. Durant la semaine, pendant la confection des tifos, les supportes ont accès au stade pour les installer. Ils planquent les fumigènes où ils veulent, dans les toilettes, sous les sièges, dans les barres des garde-corps, et les récupèrent durant le match”, conclut-il.