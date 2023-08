Le hooliganisme a encore de beaux jours devant lui : “Il faut permettre l’authentification de l’identité des supporters dans le stade”

À lire aussi

"Il est quand même aberrant qu’en 2023, nous n’ayons toujours pas de système d’authentification des billets dans nos stades”, fulmine celui qui a lancé le projet des “spotters” dans les stades. “La technologie des reconnaissances faciales existe dans les aéroports alors pourquoi est-ce que ce n’est pas transposé pas dans nos stades ?”

Selon lui, ce n’est pas la tâche des policiers de veiller au contrôle de chaque abonnement pour vérifier qu’il appartient bien à son détenteur. “Si on devait doublement checker chaque supporter, il y aurait des files interminables et nous n’avons pas les moyens humains pour procéder de la sorte. C’est à la Pro League de développer des moyens technologiques modernes qui permettraient de rendre l’authentification efficace or ce n’est pas le cas, et n’importe qui peut rentrer dans le stade”, poursuit-il. “Ce système d’authentification a pourtant déjà été mis en place lors de la crise sanitaire avec le Covid Safe Ticket. Cela permettrait de résoudre bien des soucis et de bannir définitivement les personnes qui n’ont rien à faire dans les tribunes.”

"Vous pensez vraiment qu’un steward qui est payé 35 euros par match va risquer de contrôler un supporter ivre et qui a consommé des drogues, qui bave ?"

La loi football a vu le jour en 1998 avant d’être réformée en 2017 et également cette année. “Il s’agit d’un outil qui a le mérite d’exister même si dans la pratique, on ne peut l’appliquer totalement. Comme dans tout dispositif, il y a des failles. Par exemple, les compétences des stewards n’ont pas été revues. Vous pensez vraiment qu’un steward qui est payé 35 euros par match va risquer de contrôler un supporter ivre et qui a consommé des drogues, qui bave ? Les fouilles sont dès lors plus des palpations que des véritables fouilles et n’importe qui peut entrer avec des substances illicites et des engins pyrotechniques dans les stades”, poursuit-il.

Le regain de violences dans les stades n’étonne pas le commissaire Boucar. “Le hooliganisme n’a jamais été mort et on constate plus de faits de violence. On dit souvent que le football est le reflet de la société et c’est le cas. Les jeunes sont toujours plus confrontés à la violence qu’ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo. Quand j’étais petit, il y avait la guerre au Vietnam mais on ne voyait pas les images. Maintenant, on voit la guerre à la télévision, des gens qui se font décapiter. La violence est présente partout et les jeunes reproduisent ce qu’ils voient”, poursuit-il.

"La drogue et principalement la cocaïne est omniprésente dans notre société et à tous les niveaux."

Cette violence est également exacerbée par la prise de produits stupéfiants. “La drogue et principalement la cocaïne est omniprésente dans notre société et à tous les niveaux. Il ne faut pas être un délinquant pour en consommer. Des chefs d’entreprise snifent, et l’effet de groupe joue aussi. Les gens qui consomment de la cocaïne dans les stades se sentent tout puissant et la situation peut vite déraper, comme on l’a vu avec les supporters d’Anderlecht lors du premier match à l’Union Saint-Gilloise”, conclut-il.

Pour mémoire, la nouvelle loi football interdit désormais l’utilisation d’engins pyrotechniques jusqu’à 48 heures avant et après les matchs et renforce la sanction minimale en cas de désobéissance. Elle interdit aussi le port de cagoules dans les stades. Par ailleurs, il sera désormais possible d’infliger jusqu’à 10 ans d’interdiction de stade. Bon nombre d’acteurs regrettent l’aspect trop répressif du texte et dénoncent l’hypocrisie d’un milieu qui valorise les images de fumigènes en tribunes, mais en condamne l’usage.