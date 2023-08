Sur les hauteurs des Ardennes, les maxima oscilleront entre 15 et 18 à 19 degrés. On peut s’attendre à d’éventuelles éclaircies en milieu de journée dans le nord-est de la Belgique. Au niveau du vent, il pourra être assez fort, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

Ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, les précipitations ne s’arrêteront pas, montant jusqu’à 10 à 20 litres/m2 dans une grande partie du territoire belge. Les minima se situeront entre 11 et 12 degrés en Ardenne et 13 à 14 degrés dans le reste du pays. Les rafales de vent vont encore augmenter pour atteindre les 75 km/h.

Dimanche, la journée risque de ne pas être beaucoup plus agréable : on peut s’attendre à un temps très nuageux et toujours venteux. La pluie sera également de la partie avec des averses et parfois des orages. Concernant la température, les maxima seront de 12 à 13 degrés dans les hauteurs de l’Est et 17 à 18 degrés dans le reste du pays.