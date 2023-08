”Quand on paie, on a tout” : cette plaque d’immatriculation crée la controverse en Belgique

Mais sur la plaque de ce Flamand, on peut lire sur sa plaque “KUT-WIJF”, ce qui signifie “pétasse” en néerlandais. Bien que ça ait pu faire rire une partie de la toile, d’autres se sont offusqués de l’insulte savamment placée.

Twitter, on a pu lire les commentaires suivants : “Et ça c’est autorisé ?”, “Quand on paie, on a tout”, “1.000 euros pour ça.”. Certains d’entre eux n’ont d’ailleurs pas manqué de mentionner Georges Gilkinet et le SPF Mobilité pour bien faire savoir aux autorités qu’ils avaient laissé passer cette plaque. Pour rappel, votre plaque ne peut pas avoir de connotation politique, ne peut être insultante et se doit de ne pas être raciste. Trois choses qui semblent évidentes, mais qui ne sont pas claires aux yeux de tous.