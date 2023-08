À lire aussi

Le temps sera très nuageux et venteux avec encore des pluies ou des averses, éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre. Ces précipitations donneront lieu à des cumuls supplémentaires de 5 à 10 litres/m2, et davantage sur le relief de l'Ardenne. Dans le courant de l'après­ midi, le temps deviendra probablement plus variable sur le sud­-ouest du pays avec possibilité de quelques éclaircies mais avec toujours un risque d'une averse résiduelle.

Les maxima oscilleront de 12 ou 13 degrés sur les hauteurs de l'est à 17 ou 18 degrés sur le sud­-ouest. Le vent s'établira au secteur nord­-ouest partout; il sera assez fort à localement fort dans les terres avec des rafales de 60 à 70 km/h. En bord de mer, il sera fort à très fort avec des rafales de 70 à localement 90 km/h.