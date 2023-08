Coup d'Etat au Niger: Doel et Tihange peuvent tourner sans uranium nigérien

Synatom, filiale d'Engie-Electrabel, gère l'achat du combustible nucléaire de Doel et Tihange. La société "achète de l'uranium naturel auprès de différents producteurs", explique Nele Scheerlinck, porte-parole de l'exploitant du parc nucléaire belge. "Elle passe ensuite des contrats avec des entreprises spécialisées pour sa conversion et son enrichissement". Pour l'heure, Synatom a suffisamment de stock "pour faire tourner les cinq réacteurs jusqu'en 2025", poursuit Nele Scheerlinck. "Les contrats ont été passés et les livraisons ont été faites".

En ce qui concerne les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3, Synatom dispose de stocks suffisants pour permettre l'alimentation de ces centrales de Doel 4 et Tihange 3 lors du premier cycle de la prolongation (soit 18 mois, NDLR).

"Les évènements qui se passent aujourd'hui au Niger auront probablement un impact sur le choix de nos futurs producteurs. Précisons que Synatom a fait le choix de ne pas s'adresser aux Russes pour l'approvisionnement de centrales dans le cadre de la prolongation des réacteurs", ajoute la porte-parole.

L'énergéticien s'attend toutefois à ce qu'une éventuelle perturbation des exportations nigériennes d'uranium se traduise par "une hausse des prix de l'uranium naturel dans un marché qui est déjà assez tendu à cause du contexte géopolitique global".