Des vacances sans enfants ? La tendance des séjours “Adult only” séduit de plus en plus de Belges

C’est même une tendance qui se développe sur le marché européen : de l’hôtellerie aux piscines en passant par la restauration pour lesquelles l’accès est tout bonnement interdit aux enfants. Il faut dire que la demande est grandissante.

guillement Les hébergements réservés aux adultes ont fortement augmenté ces dernières années"

“Chez nous, l’offre adult only représente 15 % de l’offre totale, indique Sarah Saucin, porte-parole chez Tui. On estime d’ailleurs que le succès est de plus en plus présent vu la demande, on note qu’elle augmente de près de 3 % chaque année. À cause du covid, nous n’avons pas de vue précise mais en 2019, nous étions à près de 12 % pour cette offre spécifique. En général, il s’agit d’hôtels qui comportent une partie ouverte à tous et une autre réservée aux adultes mais il y a aussi des établissements qui sont totalement destinés aux adultes et qui investissent dans ce créneau en proposant plusieurs types de services”.

Le profil type ? Les plus de 50 ans

Si le sud de l’Europe commence à proposer de tels services, c’est le cas notamment en France, de l’Italie ou de l’Espagne, on trouve majoritairement ce genre d’établissements dans les zones touristiques ensoleillées, des Baléares au pourtour méditerranéen en passant par les Caraïbes ou la Thaïlande. On estime ainsi qu’à Majorque, au moins 150 établissements sont “adults only”. Plus étonnant, la formule fait des émules en Allemagne.

Du côté de Sunweb, on constate également une augmentation notable du nombre de couples partant en vacances, et ce dans toutes les catégories d’âge, que ce soit chez les moins de 30 ans, les 30-50 ans et les 50 ans et plus. C’est pourquoi de nombreux hôtels ont ajouté une section réservée aux adultes. “À cela s’ajoute la section destinée aux familles avec de jeunes enfants. Les hébergements réservés aux adultes ont fortement augmenté ces dernières années”, complète Tim Van den Bergh, Director Sun&Beach Holidays de Sunweb.

Et la règle générale des “adults only” est bien souvent liée à une multiplication des activités sur place. Du spa privatif à l’accès aux piscines privées pour les plus zen, cocktails et discothèques pour les plus festifs, tout est mis en place pour personnaliser au maximum l’offre et remplir l’objectif de quiétude recherchée.

Des séjours onéreux

Si la clientèle vient chercher le calme et une offre sur mesure, les tour-opérateurs ont bien cerné le créneau et n’hésitent pas à proposer des offres onéreuses. Avec Neckermann, il faudra par exemple débourser 1250 euros la semaine dans un hôtel 4 étoiles à Santa-Maria au Cap-Vert pour une pension complète. En décochant l’option adult only, on retombe à 350 euros de moins.

guillement Beaucoup de couples sans enfant souhaitent prendre du bon temps à deux"

Contrairement à de nombreuses familles, la clientèle “adult only” est en effet plus souvent encline à consommer et à se faire plaisir pour les repas, boissons ou les activités payantes. Un phénomène qui est en train de créer un nouveau marché dans lequel s’engouffrent les professionnels du secteur.

D’ailleurs, ce nouveau marché ne vise pas uniquement les couples, mais s’adresse tout autant à des groupes d’amis. “On remarque que ce sont surtout les personnes de 50 ans et plus qui misent dessus, il y a aussi beaucoup de couples sans enfant qui souhaitent prendre du bon temps à deux”, conclut Sarah Saucin.