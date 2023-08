“Du vomi dans la piscine”, “un foutoir à l’hôtel”, “des parents irresponsables” : pour ces Belges, les vacances de rêve se font sans enfants

À lire aussi

“Ce n’est pas vraiment parce que je n’aime pas les enfants, bien au contraire, mais je cherche avant tout la tranquillité et le repos pour mes vacances avec ma femme, insiste celui qui aura 60 ans le mois prochain. L’hôtel familial n’est plus vraiment ce qu’il était, notamment à cause du manque d’éducation et de présence des parents. Au bord de la piscine, les enfants passent leur temps à courir et crier sans que les parents ne disent quoi que ce soit. Un jour, un père balançait tellement fort son gosse à l’eau qu’il s’est mis à vomir dans l’eau, ce qui ne l’a pas fait réagir. Le lendemain, une maman soulevait sa fille de 3 ans au-dessus de l’eau pour qu’elle urine, tout ça me répugne”.

Avec sa femme, Sylvain Thibaut ne jure que par les séjours "adult only". ©DR ST

”En vacances, c’est la tranquillité avant tout”

Pour ses prochaines vacances en septembre prochain, ce pensionné qui occupe un flexi job dans un restaurant trois soirs par semaine a décidé d’opter pour un séjour de 15 jours “adult only” en République Dominicaine. À quel prix ? 5400 euros avec piscine privée, restaurant personnel et hôtel sans enfants. Pour les familles, le montant diminue à 4800 euros. Une différence qui n’effraie pas ce Carolo, bien au contraire.

“Que ce soit dans l’avion ou à l’hôtel, c’est très souvent la jungle voire le foutoir mais avec cette offre, on est tranquille, estime-t-il. Et c’est clair que c’est toujours plus cher mais au moins, on a le luxe et le calme pour nos vacances. On prend aussi la première classe pour éviter les marmots, on a déjà passé 9h30 de vol avec des gosses qui hurlent, plus jamais. C’est vraiment plus relax sur place, on a des animations pour adultes en soirée, des concerts, tout est plus tranquille. On revient plus détendu. Si je pars en vacances, c’est avant tout pour me reposer, on stresse déjà suffisamment toute l’année comme ça”.

guillement C'est un problème d'éducation: les enfants sont trop livrés à eux-mêmes en vacances"

Pour Dan, indépendant dans le secteur du marketing, le cœur du problème, c’est davantage les parents que leurs enfants. “On voit de plus en plus de parents qui restent au bar de l’hôtel ou ailleurs et ne s’occupent plus de leurs enfants. Conséquence, ils font n’importe quoi et il n’y a personne pour les surveiller, déplore ce Namurois. C’est normal que les enfants veulent s’amuser mais quand je vois l’état des buffets à l’hôtel, je n’ai pas envie de subir ça. La plupart du temps, le personnel ne s’en sort pas. Un jour dans l’avion, un gamin était tellement intenable qu’il s’est éclaté la lèvre au sol, on a dû le soigner en urgence vu que les parents avaient mieux à faire. Pour toutes ces raisons, aujourd’hui, je ne pars qu’en “adult only” et en juin ou en septembre”.

Pour Dan, indépendant dans le secteur du marketing, le cœur du problème, c’est davantage les parents que leurs enfants. ©DR Dan

”Ce n’est pas mon idée des vacances”

Et à côté des couples en quête de sérénité, il y a aussi les parents fatigués, qui souhaitent s’échapper quelque temps du brouhaha du quotidien familial. C’est le cas d’Angèle, 42 ans et employée dans la communication.

guillement Il ne faudrait pas que le concept se transforme en "Senior only"

“À certains moments de l’année, je suis pour afin de pouvoir décompresser tranquillement et de recharger les batteries. Mais en même temps, en tant que parent, il faut aussi des vacances avec beaucoup d’activités pour les enfants, surtout quand ils sont en bas âge”. Pour Martine, le concept est intéressant mais il ne faudrait pas qu’il se transforme en “Senior only”. “Je l’ai déjà testé à plusieurs reprises et c’est vite ennuyeux comme une maison de retraite. Les enfants sont peut-être bruyants mais ils mettent aussi de la vie à nos vacances”.

Pour d’autres, la volonté est bien là mais c’est le budget qui fait défaut. “C’est vrai que je suis demandeuse en raison des cris d’enfants, des marmots qui courent partout avec des parents qui ne s’y intéressent même pas, ce n’est pas mon idée des vacances, explique Jacqueline, âgée de 50 ans. Mais malheureusement, les hôtels qui proposent ces offres sont encore peu nombreux et en général beaucoup plus chers. Déjà qu’en tant que personne seule le supplément “single” est onéreux, ça fait quand même une sacrée différence de budget. Maintenant j’essaye de partir hors périodes scolaires mais je remarque que même là on ne peut pas éviter les enfants”.