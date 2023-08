La ministre Verlinden promet un refinancement des zones de police : les syndicats dénoncent un effet d'annonce à moins d'un an des élections

Subventions aux polices locales par région ©IPM Graphics

Mais des distorsions dans les calculs existent entre les trois régions. Sur une enveloppe globale de 1,227 milliard d’euros, la Flandre a reçu l’an passé 607 millions d’euros, soit environ 90,7 euros par habitant. La Wallonie a reçu 448,7 millions d’euros ou 122,64 euros par habitant. Et la Région bruxelloise a pu compter sur 171,8 millions d’euros, soit 141,1 euros par habitant, selon des chiffres communiqués par la ministre en réponse à une question parlementaire.

À moins d'un an des élections, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden annonce vouloir réviser cette répartition obsolète sans pour autant signaler quels paramètres seront davantage pris en compte. “Nous serons bientôt en 2024, la société a changé et les services de police sont aussi confrontés à de nouveaux défis. Un nouveau modèle devra prévoir des flexibilités, soutenir l’extension des zones de police et veiller à ce que la police fédérale puisse vraiment se concentrer sur des services spécialisés”, explique la ministre Verlinden.

Du côté du syndicat CGSP, on s’étonne que ce nouveau modèle de financement, annoncé dans la presse flamande, n’a pas encore fait l’objet de concertation. “Rien n’a été orchestré avec les syndicats”, fustige Eddy Quaino, délégué permanent CGSP, qui remet en doute la crédibilité de la ministre. “On sait que malheureusement, la philosophie de la ministre de l’Intérieur consiste à travailler avec une enveloppe fermée et on ignore les mesures qui vont être liées au nouveau modèle de financement.”

"Il convient d’établir une grille de répartition en fonction de différents facteurs comme l’implantation de prisons, de gares, des grands événements, des centres de transmigration."

Actuellement, des disparités fortes sont en vigueur en fonction des régions. La province de Luxembourg perçoit ainsi plus de subsides que le brabant flamand qui pourtant compte sur son territoire l’aéroport de Zaventem ainsi que les communes très peuplées de la périphérie bruxelloise. “Il convient d’établir une grille de répartition en fonction de différents facteurs comme l’implantation de prisons, de gares, des grands événements, des centres de transmigration. Ce sont des choses qui sont pas suffisamment prises en considération, tout comme le développement de certaines activités économiques. Nous attendons dès lors d’avoir des discussions pour, ensemble, déterminer l’octroi des subventions”, précise-t-il.

Augmenter les effectifs de la police de proximité pour apaiser les quartiers chauds

Selon lui, il convient avant toute chose d’augmenter les effectifs de la police de proximité, moins visible sur le terrain que par le passé. “Il n’y a pas assez de moyens déployés dans la prévention”, ajoute Eddy Quaino. “Or, c’est ce qui permettrait d’apaiser les quartiers difficiles dans des villes comme Bruxelles, Anvers ou Liège. Il convient d’avoir une approche particulière et ne pas affecter des policiers uniquement à des opérations d’alcool ou de vitesse, mais d’avoir des policiers qui vont expliquer leur métier dans des écoles, faire de la prévention routière et drogue. Aujourd’hui, nous avons surtout une “police sparadrap” et il convient de mieux orienter les effectifs policiers.”