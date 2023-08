La ponctualité des trains à nouveau au-dessus des 90 % mais... il ne faut pas forcément s’en réjouir

À lire aussi

La ponctualité reste en effet inférieure à la moyenne de 2022, même si l’écart s’est réduit quelque peu désormais. En juillet, huit incidents ont causé des retards de plus de 1.000 minutes. Les transporteurs ferroviaires étaient impliqués dans la moitié de ces incidents. Le reste était dû à des dommages aux caténaires ou au matériel ferroviaire. À Welle, cela a entraîné 74 trains annulés et un total de 3.248 minutes de retard.

Certes, la compagnie ferroviaire peut aujourd’hui se féliciter d’avoir, pour la première fois depuis août 2022, à nouveau dépassé cette barre symbolique de 9 trains à l’heure sur 10 mais il ne faut pas forcément s’en réjouir trop vite. Notamment car, c’est une tradition, les mois de juillet et d’août sont les meilleurs en termes de ponctualité pour la SNCB.

Sur les 11 derniers mois de vacances scolaires estivales, seul un se situe sous la barre des 90 % : juillet 2018. Et juillet 2023 est le pire mois d’été depuis. Même en 2022, année déjà considérée comme problématique, les mois de juillet et d’août s’étaient soldés sur un bilan jugé bon.

En réalité, si les bonnes performances sont à mettre à l’actif de la SNCB, ce sont surtout les vacances en elles-mêmes qui favorisent de tels chiffres. Elles sont synonymes d’une diminution du nombre de passagers et donc des durées d’embarquement sur les quais. Les vols de câbles, vacances de voleurs obligent, sont aussi moins nombreux et la période actuelle est moins propice aux accidents de personne – entendez les suicides – que les autres mois.

Il faudra donc attendre les mois de septembre et octobre pour déterminer si les investissements consentis par la SNCB pour améliorer la ponctualité de ses trains auront des effets structurels ou si les mois de juillet et août ne seront que l’éclaircie dans la grisaille.

Interrogée à ce sujet au début du mois de juillet, la SNCB confirmait que le réseau ferroviaire était davantage sous pression. “La livraison de nos nouveaux trains a été retardée, ce qui signifie que les trains plus anciens doivent être utilisés plus longtemps, indiquait Elisa Roux, porte-parole. Or, ils sont plus susceptibles de tomber en panne. Il y a également eu davantage d’intrusions de personnes sur les voies et également une recrudescence de vols de câbles. Les mesures nécessaires ont été prises pour réduire cette pression à court et à moyen terme et ainsi améliorer à nouveau le service de trains.”

Parmi ces mesures, on pouvait noter l’engagement de 1.300 nouveaux travailleurs en 2022. “Au début de cette année, nous avons annoncé 1.600 postes vacants. Entre-temps, plus de 1.000 personnes ont déjà été sélectionnées, et la plupart ont commencé ou commenceront à travailler dans les semaines et mois à venir. Il s’agit principalement de professions opérationnelles, donc des métiers de terrain : accompagnateurs, conducteurs, techniciens…”