Le gouvernement à la traine pour l'installation de panneaux solaires : "Des millions peuvent être épargnés"

Les citoyens et entreprises ont installé deux fois plus de panneaux solaires qu'en 2021: pas moins de 100.000 installations se sont ajoutées au parc existant. Mais sur les 887 bâtiments et toits que gère la Régie des bâtiments, seuls trois édifices ont bénéficié de telles installations, rapportent lundi Het Nieuwsblad et De Standaard.