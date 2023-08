L’inquiétante explosion du nombre de féminicides en Belgique: plus de 200 femmes tuées par leur (ex-)compagnon depuis 2017

À lire aussi

Le nombre officiel de victimes n’est pas connu et nous avons dû nous baser sur des données communiquées par le blog Stop Féminicides, elles-mêmes basées sur des articles de presse. Le blog a vu le jour en 2017 “pour répertorier ces crimes, mettre des visages sur ces chiffres et faire pression sur les pouvoirs publics. Nous tenons à rendre hommage à toutes ces femmes ainsi que, à travers elles, aux milliers de victimes des violences machistes qui y survivent au quotidien.” Depuis lors, au moins 205 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-petit ami.

Alexandra, tuée vendredi dernier par son ex-compagnon à Flémalle

Le dernier meurtre est survenu la semaine dernière. Alexandra, 26 ans, a été tuée sous les coups de son ex-compagnon, 21 ans, le vendredi 4 août. Cette maman d’un jeune enfant était venue chercher ses dernières affaires chez son ex, à Flémalle. Le couple venait de se séparer, deux semaines plus tôt, après une relation de deux ans. Elle a passé une partie de la soirée là-bas, mais vers 1h du matin, l’homme s’est énervé après avoir vu un message sur le GSM d’Alexandra. Pris d’une violente colère, il l’aurait poussée. La tête d’Alexandra a violemment heurté le sol. Il a alors appelé la police en leur disant, en panique : “Je pense que j’ai tué mon ex-compagne”.

Alexandra a succombé à ses blessures. Une autopsie doit avoir lieu pour connaître les causes exactes du décès. Placé sous mandat d’arrêt, l’ex-compagnon, en aveux, a passé le week-end derrière les barreaux.

Toujours le 4 août, une autre femme a perdu la vie à Antoing. Engie, 41 ans, a été victime de coups de couteau d’une violence inouïe de son mari. Elle est décédée dans le courant de la nuit à l’hôpital. Les faits se sont déroulés vers 16h. Les services de secours ont été dépêchés sur place et la victime a été admise dans un état très grave aux urgences. Quelques heures plus tard, peu avant minuit, Engie a succombé à ses blessures. L’auteur présumé de ce féminicide a été appréhendé le jour même par la police de la zone du Tournaisis. Elle était mère de 4 enfants et allait fêter ses 42 ans deux jours plus tard.

Du côté de Louvain, Yu S., une femme de 37 ans, et son enfant de 5 ans ont été tués par suffocation dans leur habitation le 17 juillet dernier. Un deuxième enfant, un bébé de 7 mois, a été blessé, mais sa vie n’est pas en danger. Il était 16h20 lorsqu’un homme a appelé le numéro d’urgence pour signaler que son ex-employeur avait menacé de s’en prendre à sa femme et ses enfants. Peu de temps après, la même personne a rappelé pour signaler que l’homme en question lui avait indiqué qu’il avait tué sa femme et ses enfants et menaçait de mettre fin à ses jours.

La police locale s’est alors rendue sur place, au-dessus du restaurant appartenant au suspect âgé de 44 ans, et y a découvert les corps sans vie de l’épouse et de l’enfant. Le bébé a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux. Lors d’une vaste opération de recherche dans les bois de Bokrijk, l’homme a été retrouvé sans vie. L’enquête menée par le parquet du Limbourg a révélé que le suspect s’était suicidé.

La notion de féminicide enfin reconnue par la loi

Depuis le 7 juin dernier, la notion de féminicide est enfin reconnue par la loi. Il s’agit d’un tournant historique dans la lutte contre les violences basées sur le genre en Belgique. Ce projet de loi reconnaît qu’aujourd’hui, on meurt encore à cause de son genre en Belgique. Le concept de “féminicide” n’était toutefois pas intégrable dans un Code pénal “car il n’est pas neutre du point de vue du genre”. Mais les auteurs seront plus lourdement sanctionnés en cas “d’homicide intrafamilial”, passible d’une peine de prison à perpétuité.