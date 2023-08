Météo: le retour d’un temps estival cette semaine, l’été 2023 parmi les plus chauds enregistrés en Belgique malgré tout

Les calculs sont d’ailleurs simples: il n’a plus plu qu’une seule fois plus sur la même période, en… 2021. "Localement, il est encore tombé beaucoup plus d’eau, notamment 248 mm à Bièvre. La seule différence avec 2021, c’est que ces pluies ont été mieux réparties dans le temps. Il y a deux ans, on a atteint ces cumuls en seulement 48 heures à certains endroits."

Mais cet épisode prend fin et le soleil va revenir, ainsi que la douceur. Le duo va s’installer sur la durée pour terminer les vacances. "Nous allons retrouver des conditions anticycloniques et dire adieu au mauvais temps pour un petit temps, sourit-il. On ne parle pas de canicule pour le moment, mais de températures estivales ou de saison, légèrement au-dessus des moyennes de saison."

Concrètement, on va retrouver la barre des 25 degrés mercredi, atteindre 24 à 25 degrés jeudi et même 27 degrés vendredi, avec un temps sec et lumineux. "Ce week-end, on va perdre quelques degrés, mais cela restera agréable, prévient-il. Ensuite, le mercure va à nouveau remonter pour la semaine prochaine."

Paradoxalement, cet été 2023 est même un des plus chauds enregistrés en Belgique depuis le début des relevés. "On a tout de même frôlé des records de fraîcheur ce week-end. On n’a pas dépassé 15,8 degrés à Uccle alors que les maxima moyens atteignent 25,1 degrés pour le 6 août. Le record de fraîcheur date de 1941 à la même date : 15 degrés, concède tout de même le météorologue. Par contre, l’été 2023 se classe pour le moment comme le septième le plus chaud de l’histoire avec une moyenne de 19 degrés. C’est dû à un mois de juin exceptionnellement chaud, et à un mois de juin qui s’est bouclé seulement 0,3 degré sous les moyennes de saison. Mais avec la remontée des températures annoncée pour 10 jours au moins, on va certainement remonter dans le top 5 des étés les plus chauds en Belgique depuis 1833."

Voilà donc enfin de bonnes nouvelles, alors que les modèles de saison annoncent actuellement un mois de septembre beau et chaud. À vérifier, donc.