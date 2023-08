Pas découragé par cette mauvaise météo estivale, ce glacier belge décide de vendre… des bûches de Noël !

”Il n’est pas facile de vendre des glaces l’été quand il pleut et qu’il fait froid dehors. À moins qu’on apporte Noël”, expliquent ainsi Priscilla et Diem auprès du Het Laatste Nieuws.

Sur place, afin de jouer le jeu à fond, les vendeurs accueillent les clients avec des pulls de Noël et des musiques de circonstance.

”Les premières réactions sont déjà très enthousiastes. Apparemment on n’est pas les seuls. Tant qu’il fera moins de 20 degrés dehors, on continuera à faire des bûches, on portera nos pulls de Noël et il y aura de la musique de Noël dans le magasin”, déclarent les gérants.