Siegfried Bracke refuse de rembourser ses suppléments de pension et balaye les critiques : “Je ne me soucie plus du tout de mon image”

De son côté, Herman De Croo (Open VLD) a rapidement remboursé les 210.000 euros dûs. Un acte que Siegfried Bracke (N-VA) a refusé de réaliser pour ses 126.000 euros de primes. Il n’y a rien d'“opaque” ni d'“illégal” dans ce système, affirme-t-il.

L’ancien président de la Chambre s’est même tourné vers le Conseil d’État afin de faire annuler cette décision avait-on appris vendredi dernier. Une attitude qui a été fortement critiquée.

Pourtant, peu lui en chaut. Siegfried Bracke se moque des accusations : “Je ne me soucie plus du tout de mon image”, affirme-t-il dans un article d’opinion intitulé “Ik ga toch” (”Je vais le faire quand même”) sur son propre site internet. “J’ai convaincu tous mes proches que cela n’a pas d’importance non plus. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent de moi”.

Siegfried Bracke égratigne au passage ses détracteurs, en particulier Kristof Calvo (Groen) et Peter De Roover (N-VA), qu’il accuse de “ne pas avoir fait un seul pas pour réduire leurs propres droits acquis”. D’après lui, des initiatives en ce sens auraient été bien plus nombreuses sous sa législature. Il réclame ainsi aux accusateurs de d’abord “renoncer volontairement à leurs propres droits” avant de lui reprocher sa décision. “Calvo peut d’ores et déjà faire savoir qu’il ne retirera en aucun cas son indemnité de départ l’année prochaine. Calvo, De Roover et Sofie Merckx peuvent déjà publiquement et officiellement renoncer à leurs propres 'suppléments pour postes vacants'. Cela ferait grande impression et mettrait la pression sur ceux 'qui résistent à l’innovation'. Cela rapporterait aussi beaucoup plus financièrement que mes maigres 120.000 euros”, assène-t-il.

Siegfried Bracke en vient ensuite à commenter “l’inutilité” du Sénat où “tous ces 'postes vides' sont encore bien plus vides qu’à la Chambre”. Ou du Parlement flamand avec “beaucoup plus de 'postes vacants' qu’au niveau fédéral”. “Il y a encore beaucoup de fruits à portée de main pour les innovateurs politiques”, conclut-il sèchement.