Voici les 15 premiers supermarchés Delhaize franchisés

L’entreprise a aussi donné plus de détails sur l’avenir des employés de ces magasins intégrés. “Lors de la conversion des supermarchés en gestion propre en supermarchés exploités par des entrepreneurs indépendants, tous les collaborateurs des supermarchés concernés conservent leur emploi ainsi que leurs conditions de travail et salariales actuelles, conformément à la CCT 32bis. Chaque collaborateur en recevra la confirmation écrite dans une lettre signée par Delhaize et par le repreneur indépendant”, apprend-on.

Plusieurs mesures d’accompagnement sont également évoquées, comme une “prime de transition” de 1.500€ majorée de 100€ par année d’ancienneté. En outre, on évoque les points suivants : “les collaborateurs en crédit-temps conservent leurs primes actuelles : Delhaize adaptera la différence à l’avenir, tant pour la prime sectorielle que pour la prime d’entreprise ; les heures supplémentaires restantes sont transférées par défaut. Elles peuvent être payées au moment de la transition à la demande du collaborateur ; des garanties sont données concernant la reprise progressive du travail et les restrictions médicales. Le formulaire d’évaluation de santé reprenant les restrictions médicales des collaborateurs ou l’avenant individuel au contrat de travail dans le cadre d’une reprise progressive du travail seront transférés et resteront d’application. Les collaborateurs en maladie de longue durée prennent également part à la transition ; la confirmation qu’un repreneur sera trouvé pour les 128 supermarchés (et que le supermarché restera en gestion propre jusqu’à ce qu’un repreneur soit trouvé). Par conséquent, Delhaize s’engage à ne fermer aucun de ces 128 supermarchés dans le cadre du Plan d’avenir. Cette garantie est valable au moins jusqu’à la fin de l’année 2028”.

En ce qui concerne les repreneurs, Delhaize évoque une “sélection minutieuse” de chaque profil. “5 de ces repreneurs exploitent déjà d’autres supermarchés Delhaize actuellement, 5 entrepreneurs rejoignent pour la première fois la famille Delhaize et 5 repreneurs sont des collaborateurs de Delhaize”, lit-on. Pour la suite, les autres magasins devraient suivre rapidement. “Actuellement, tous les supermarchés en gestion propre ont au moins un candidat repreneur, et 90 % d’entre eux comptent même au moins 2 candidats repreneurs. Dans les prochains mois, Delhaize annoncera régulièrement la transition de supermarchés supplémentaires vers le modèle indépendant”, explique-t-on.

”Une annonce attendue mais qui ne restera pas sans réaction”

Du côté des syndicats, on ne s’étonne pas de cette annonce, mais on ne compte pas laisser tomber les actions entreprises depuis le début du mois de mars. “Il y avait des rumeurs dans les magasins concernés depuis plusieurs jours, ce n’est donc pas une surprise, note Myriam Delmée présidente du SETca. Une réunion en front commune va suivre, mais il est évident que nous ne resterons pas sans réaction. Avec quelles actions ? La créativité est reine…”

Voici la liste des magasins concernés ainsi que le nom des entrepreneurs indépendants :

IEPER : Annelies Himpens

IZEGEM : Bjorn Hongenae

KNOKKE : Kris Bonne

DENDERLEEUW : Stijn Van Der Weeën

GRIMBERGEN : Frédéric Van Wayenbergh

RONSE : Edouard Deprez

DEURNE : Wim Vercammen&Kelly Vangeninden

WILRIJK : Guillaume Demeure

HANKAR : Mathieu Van Heuverswyn&Hadrien de Cartier

MUTSAARD : Farid El Kadri

BOONDAEL : Anne Lefebvre

FLAGEY : Diego Louwers & Carlos Courtois

NIVELLES : Bernard & Amédéo Courcelles

BOUFFIOULX : Benoit Barbier

RECOGNE : Jérôme Jamart