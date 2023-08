Chaque année, des dizaines de vies sont ôtées par un conducteur sous l’influence de la boisson. Des vies écourtées, mais aussi des familles plongées dans le désarroi, la colère et l’immense tristesse d’avoir perdu un être cher. Et, souvent, une grande injustice lorsque l’on sait que, 15 jours plus tard, l’auteur pourra reprendre le volant comme en attendant un jugement qui surviendra plusieurs mois plus tard.

Selon l’AWSR, un automobiliste sur deux consommerait de l’alcool en sachant qu’il reprendra le volant. Parfois, il se contentera d’un seul verre. Souvent, il reprendra sa voiture en étant conscient qu’il conduira avec une alcoolémie supérieure à celle autorisée.

Un phénomène qui, malgré les régulières campagnes de sensibilisation, malgré les amendes, malgré les accidents, ne va pas en s’améliorant.

Seule une prise de conscience collective permettra d’éviter de nouveaux drames. Mais on est prêt à parier que seul l’avènement de la voiture 100 % autonome permettra d’enfin stopper l’hémorragie.