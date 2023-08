Les associations sont très inquiètes avec l'explosion des féminicides en Belgique : “Les victimes de violences sont trop rarement entendues”

“Il y a certainement eu plus que 21 féminicides depuis le début de l’année. Il y a plusieurs articles qui sont en attente de parution sur le blog, sans parler des cas qui n’ont pas fait l’objet d’un article dans la presse. Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte des femmes sans abri ou sans papier ni des meurtres déguisés”, explique-t-elle.

À lire aussi

Aline Dirkx juge la situation alarmante. “Nous ne sommes qu’en août et nous avons déjà enregistré autant de cas qu’en 2022 pour l’année complète. On a le sentiment que le nombre de féminicides augmente un peu partout et pas uniquement en Belgique”, poursuit-elle.

En cause? Divers facteurs qui se combinent dont la crise du coronavirus et la crise économique. “La guerre en Ukraine, les confinements et la crise énergétique ont certainement joué un rôle mais il y a d’autres facteurs en jeu. On est en train d’essayer d’établir une méthode pour calculer le nombre de féminicides de manière uniforme à travers l’Europe”, précise-t-elle.

“On parle tout le temps des féminicides mais les chiffres ne baissent pas”, déplore également Sylvie Lausberg, secrétaire générale du Centre Européen du Conseil International des Femmes.

“On a encore des difficultés à mettre l’accent sur les criminels. La jalousie et la violence envers les femmes sont encore trop souvent perçues comme des preuves d’amour alors que la jalousie, la surveillance, l’humiliation et la possession sont au coeur de la culture de la domination”, dénonce-t-elle.

À lire aussi

Selon Sylvie Lausberg, la Belgique serait en pleine régression. “La misogynie revient en force. L’éducation des jeunes hommes et des jeunes filles est lacunaire et les féminicides sont les effets de toutes ces lacunes. Il faut absolument faire davantage de prévention”, appuie-t-elle.

La militante féministe déplore par ailleurs l’impunité qui entoure les violences envers les femmes. “Les femmes victimes de violences sont trop rarement entendues. Il faut attendre qu’elles soient complètement amochées pour que la police intervienne. Il est important de rappeler que les féminicides, ce n’est pas une affaire privée. C’est le rôle de l’état d’y mettre fin.”

Irene Zeilinger, fondatrice de l’association féministe Garance estime elle aussi que l’Etat pourrait en faire beaucoup plus, notamment d’un point de vue budgétaire.

“Les féminicides ne sont clairement pas au centre de l’attention des politiques. Au moment des attentats de Bruxelles, un budget conséquent a été débloqué immédiatement. On pourrait faire la même chose pour lutter contre les féminicides, qui font encore plus de victimes”, estime-t-elle.

“Il y a quelques années, la violence conjugale représentait 70 à 75% des dossiers de la police. Cette problématique nécessite énormément de ressources sans que les moyens soient débloqués. Les effectifs humains sont clairement insuffisants pour tout ce qui touche à la violence envers les femmes. Il suffit de penser au harcèlement de rue. Si toutes les femmes harcelées se rendaient au commissariat, il y aurait des kilomètres et des kilomètres de file. Le problème c’est qu’une partie de la population estime que les violences envers les femmes existeront toujours et qu’on ne peut rien y faire. Les mentalités doivent encore évoluer”