Technique de l’ammoniaque, du football ou de la tache : voici les cinq modes opératoires les plus sournois des pickpockets

Les faits se sont déroulés vers 19h à la station Delacroix à Anderlecht, sur la ligne 6. Un homme quittant le métro a jeté une bouteille remplie de liquide dans la rame pendant que son complice était chargé de récupérer les biens personnels d’un maximum de voyageurs. Rapidement, plusieurs passagers ont développé des problèmes oculaires et des difficultés à respirer. Tous les passagers sont descendus à l’arrêt Gare de l’Ouest et les services d’urgence ont été prévenus.

"Ce mode opératoire est totalement inédit”, confie Kris Verborgh, chef de l’équipe de recherche du centre-ville de Bruxelles en charge notamment de débusquer des pickpockets. “Nous avons déjà eu trois ou quatre cas d’ammoniaque jetée à la figure de victimes pour les aveugler et ensuite les dépouiller, mais c’est la première fois que cela survient dans une rame de métro.”

Parmi les méthodes courantes, on retrouve la technique du football. “L’auteur va faire mine de dribbler une personne en mettant son bras autour de l’épaule et en demandant s’il connaît, par exemple, Ronaldo. Il va alors taper sa jambe contre celle de la victime et s’emparer discrètement de ses effets personnels dans la poche, ou bien lui faire une tapette sur le dos et s’emparer de sa chaîne ou collier”, poursuit Kris Verborgh.

La police met toutefois en garde par rapport à d’autres modes opératoires plus courants, comme le coup du sac en bandoulière. L’auteur va dissimuler ses bras derrière son sac et subtiliser le sac ou les affaires personnelles dans les poches de la victime. Une alternative vise à réaliser cette manœuvre avec une écharpe.

Autre grand classique : le coup du journal ou de la carte géographique. “C’est le mode opératoire qui a été réalisé sur Joëlle Milquet lorsqu’elle s’est fait subtiliser son téléphone. Le voleur va déposer son journal ou sa carte sur la table en demandant un renseignement, une direction, avant de repartir en subtilisant discrètement le téléphone”, ajoute le chef des trekkers de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles.

"Un bon pickpocket travaillera toujours sans violence"

La technique de la tache fait également de nombreuses victimes. “Une personne est, par exemple, occupée à faire un retrait d’argent lorsque l’auteur, muni d’un paquet de frite, va faire mine d’avoir renversé de la sauce mayonnaise sur les vêtements de la victime. Il va alors proposer de l’aider tandis qu’un complice va en profiter pour se faufiler de l’autre côté et soit récupérer la carte de banque, soit un sac déposé par terre”, poursuit Kris Verborgh. “Un bon pickpocket travaillera toujours sans violence, en se collant au corps de la victime pour lui subtiliser un objet dans sa poche.”

C’est durant les beaux jours que le plus grand nombre de vols sont effectués. “Les biens de valeurs comme les colliers et bracelets sont plus visibles lorsqu’il fait beau. En revanche, nous intervenons tous les jours pour des faits de vols effectués par des pickpockets qui sont toujours plus organisés”, conclut-il.