Trop polluants, nos festivals ? Une pétition pour des festivals plus respectueux de l’environnement

Selon l’étude, 79 % des émissions sont liées à la mobilité des spectateurs (140 000 d’entre eux se sont rendus sur les lieux du festival en avion) et 20 % des émissions sont liées aux produits et aux services vendus sur place (nourriture, goodies, t-shirts ou les tentes…).

Le transport en avion des artistes représente, lui, 1,73 % des émissions. Les 178 000 festivaliers qui se sont rendus au festival en voiture pèsent pour 4,62 % du bilan carbone tandis que les 82 000 festivaliers amateurs de train ne dépassent pas les 0,28 % du bilan carbone total.

“Pour un festival dont le nom signifie “Le monde de demain”, c’est particulièrement ironique. Le monde de demain, ce n’est pas affréter des avions avec des spectateurs qui viennent de l’autre bout de la planète quand on doit refuser des spectateurs belges”, estime Marion De Backer, co-fondatrice de l’asbl Decide, qui a pour but de conscientiser aux enjeux liés à la crise climatique et de la biodiversité et d’encourager des changements de comportement.

La jeune femme est à l’origine d’une pétition qui réclame une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les festivals qui a déjà récolté 6 000 signatures.

“Je suis une grande fan de musique et de festivals et je voulais partager ma frustration. J’ai été profondément choquée de constater qu’on utilise encore des gobelets en plastique à usage unique dans certains festivals belges qui attirent des milliers de personnes. J’ai donc décidé de me mettre en action en lançant une pétition”, explique-t-elle.

Marion De Backer se dit prête à rencontrer les organisateurs de festivals pour évoquer avec eux des pistes de réflexion pour limiter leur impact sur l’environnement. “Ils pourraient par exemple prôner davantage la mobilité douce. Certains festivals proposent des parkings pour vélos mais ce n’est pas le cas de tous. Idem pour la question de l’alimentation. J’ai été effarée de ne trouver dans certains festivals que des fricadelles industrielles alors que les organisateurs pourraient mettre l’accent sur une alimentation plus saine et durable.”