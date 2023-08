Le boom des toilettes sèches en Belgique: "C’est l’acte écologique le plus fort qu’une personne puisse poser… Et ça ne sent pas mauvais!"

“On voit une nette différence en quelques années. À la fin des années 90 quand on a commencé à faire la promotion des toilettes sèches, c’était des bénévoles qui s’occupaient d’assembler les kits. Rapidement, ils n’ont plus été en mesure de suivre la demande et d’autres ont repris le flambeau”, témoigne une responsable de l’association.

Mais de quoi s’agit-il exactement ? Les toilettes sèches ne sont rien d’autre que des WC classiques à la différence près qu’elles ne sont pas reliées à une arrivée d’eau. Elles fonctionnent en revanche avec des copeaux ou de la sciure de bois qui doivent être évacués régulièrement et qui ont pour mission d’absorber les urines et les excréments. Ces derniers, peuvent alors être placés dans un compost avant d’être utilisés comme fertilisant naturel.

“Le grand avantage technique de la toilette sèche est qu’il n’y a aucun besoin d’une conduite d’évacuation de diamètre important et d’une alimentation en eau comme l’exigent les toilettes à eau.”, souligne l’association les Amis de la terre.

Selon l’inventeur de la toilette sèche, Joseph Orzágh, opter pour ce type d’installation représente l’acte écologique le plus fort qu’une personne puisse poser. “Depuis l’arrivée du WC à chasse, il n’y a plus besoin de se préoccuper de nos déjections, il suffit de tirer la chasse et voilà, c’est oublié ! Ce geste est devenu banal et il semble sans conséquences. Et pourtant, l’usage du WC conduit à une énorme perte de matière organique qui ne retourne pas dans les sols, mais va se perdre dans les cours d’eau qu’elle pollue. Et cette consommation importante d’eau potable pour le WC se marque, de plus en plus, au niveau de notre portefeuille”, explique l’association dans son guide pratique de la toilette sèche, disponible gratuitement sur son site internet.

Autre avantage évoqué par les partisans de ces toilettes : elles sont silencieuses et contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, elles ne sentent pas mauvais. “Les copeaux de bois bloquent les odeurs d’excréments dans le seau, absorbent l’urine et donnent un bon compost pour un prix d’achat vraiment raisonnable”, affirme l’association

En revanche, ces toilettes écologiques sont peu compatibles avec la vie en appartement. “On pourrait imaginer un système de collecte, comme pour les sacs orange mais comme ce n’est pas encore le cas, il vaut mieux avoir son propre compost.”