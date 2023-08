Plus de garde parentale pour les coupables de violence conjugale? "Une personne violente avec sa femme peut l'être aussi avec son enfant"

“Les lignes sont en train de bouger petit à petit mais pour le moment, rien n’oblige les juges à retirer l’autorité parentale même en cas de violences. Pourtant, on sait qu’une personne qui est violente avec sa compagne peut l’être également avec ses enfants. De plus, les violences commises sur une mère ont aussi des conséquences sur les enfants.”, dénonce Justine Bolssens, juriste et chargée de projets au Centre d’Action Laïque.

En Belgique, depuis l’adoption de la loi du 18 juillet 2006, le principe de la garde alternée s’impose comme la solution par défaut lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants. La loi a en effet modifié le Code Civil en imposant au juge d’examiner prioritairement la possibilité de fixer l’hébergement des enfants de manière égalitaire.

Le parent qui s’oppose à l’hébergement égalitaire est donc tenu de prouver l’existence de contre-indications sérieuses or la loi ne précise pas les motifs qui peuvent être qualifiés de contre-indications mais les travaux préparatoires en citent quelques-uns de manière non-exhaustive sans mentionner les violences conjugales.

Les violences conjugales ne sont pas non plus prises en compte dans la loi du 8 avril 1965 qui énonce les raisons pouvant justifier la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale.

“Plusieurs initiatives remettent en question cette pratique”, précise toutefois la juriste. C’est le cas d’une proposition de loi déposée en juin 2023 par Vanessa Matz et Maxime Prévot (Les Engagés) pour permettre la suspension ou le retrait de l’autorité parentale du parent auteur ou inculpé de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort de l’autre parent.

À lire aussi

“En Belgique, chaque année, un nombre trop important de femmes et d’hommes décèdent des suites de coups portés par un(e) partenaire ou ancien(e) partenaire. En vertu de l’article 375 du Code civil, si le père ou la mère décède, l’autre parent exerce seul l’autorité parentale”, expliquent les députés.

En conséquence, lorsque ce décès est provoqué par la commission d’une infraction pénale, on est en présence d’un acte de violence ayant des "conséquences juridiques discutables". “Au lieu qu’il y ait une enquête approfondie pour savoir si le parent auteur des faits est bien le mieux à même de s’occuper des enfants, les règles en vigueur actuellement ont pour effet quasi automatique que celui-ci peut s’arroger l’usage exclusif de l’autorité parentale, ce qui n’est pas acceptable”, appuient-ils. “Il faut éviter que ce parent, auteur de faits pénalement punissables, se trouve seul maître à bord quant aux décisions à prendre à l’égard de l’enfant ou des enfants.”