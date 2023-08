Hélicoptère, pompiers et policiers présents en nombre: que s’est-il passé ce jeudi à Bredene?

Peu avant tout ce remue-ménage, la procédure de noyade avait été lancée suite à l’alerte donnée par les parents du jeune garçon qui avait été vu pour la dernière fois près du poste de secours 6, à proximité de la plage naturiste. Immédiatement, des recherches étaient menées et l’ensemble de la plage était quadrillé par les pompiers et la police qui étaient aidés par un hélicoptère, des drones et un jet-ski.

Heureusement, le jeune garçon, qui souffre d’un handicap, a été retrouvé par un couple à De Haan (Le Coq), non loin de là. “On peut supposer que le garçon a marché tout le long de la plage. Cependant, ces personnes ont senti que quelque chose n’allait pas et ont emmené le garçon au poste de secours le plus proche. Ce qui, bien sûr, est toujours la meilleure décision. Le garçon est en bonne santé”, a déclaré le commissaire Dennis Goes, porte-parole de la zone de police de Bredene/De Haan.