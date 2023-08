Le nombre de bénéficiaires des allocations de chômage a chuté de 1,4% par rapport à juillet 2022, soit 1.847 personnes de moins.

En juillet, la Wallonie comptait 223.857 demandeurs d'emplois inoccupés dont 23% sont inoccupés depuis moins de six mois et 42% depuis deux ans et plus.

La demande d'emploi a bondi de 8% en un mois, avec 16.653 personnes de plus. Selon le Forem, cela s'explique par les inscriptions des jeunes sortants des études et par le retour dans la demande d'emploi des travailleurs de l'enseignement engagés sous contrat temporaire durant l'année académique.

Le nombre de jeunes en stage d'insertion diminue de 20,4%, avec 7.706 jeunes en dessous de 25 ans en moins. Les jeunes en stage d'insertion dont la durée d'inscription au Forem est supérieure à 18 mois consécutifs sont à présent repris dans la catégorie des personnes librement inscrites, qui a, elle, grimpé de 88,8% (19.680 personnes).