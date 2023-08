Les ravages de la kétamine, nouvelle star des soirées festives : "Cet anesthésiant pour cheval peut entraîner des troubles psychologiques"

À lire aussi

Connue sous les appellations “Spécial K” ou “Ket”, cette drogue est en réalité un anesthésiant pour cheval dont l’usage est détourné. Les effets ainsi que leur intensité varient selon chaque personne, le contexte dans lequel elle consomme, la qualité du produit et le mode de consommation. “Cette drogue créée un sentiment d’abandon, de flottement voire d’euphorie”, explique Jean, nom d’emprunt, un utilisateur régulier. “Il convient toutefois de ne pas en abuser sous risque de faire ce que l’on appelle un k-hole, une sorte de bad trip pouvant être défini par une perte d’identité et du contact à la réalité et des visions souvent effrayantes. Cette drogue peut également entraîner des troubles psychologiques.”

La kétamine vendue en rue provient de stocks volés en pharmacie

"La kétamine est produite à partir d’un médicament, le Ketalar, qui se présente sous forme liquide injectable”, peut-on lire sur le site d’Infordrogues. “La kétamine vendue en rue provient le plus souvent de stocks volés en pharmacie. Généralement l’usager ou le revendeur réduit le Ketalar à la poêle ou au four pour qu’il se transforme en poudre, la kétamine, pour qu’elle puisse être sniffée. En poudre, son prix de rue se situe entre 40 et 60 €/g. À titre indicatif, un usager fait de 10 à 20 doses avec un gramme, en fonction de la tolérance qu’il a développée à l’égard de ce produit.”

La kétamine est un produit interdit classé comme stupéfiant à l’exception de l’usage médical et vétérinaire. “Dès la fin des années 70, la kétamine a été détournée de son usage médical. Elle a fait son apparition dans les premières discothèques gay de New York et sur les campus d’universités. Il semble que son usage ait été assez marginal et expérimental jusqu’à l’apparition des nouvelles drogues de synthèse comme les premiers comprimés d’XTC, au début des années 90.

Depuis environ 20 ans, on observe un usage détourné de la kétamine beaucoup plus important en Europe. C’est surtout dans le cadre des free party (soirées non autorisées et clandestines) et des festivals d’été que la kétamine est présente. Plus récemment, la kétamine est consommée dans les dancings, les sex clubs et les festivals de musiques électroniques.

Cette drogue peut toutefois entraîner bon nombre d’effets indésirables. “En raison des effets antidouleurs, le consommateur ne ressent rien s’il se blesse ou se brûle. Or le risque d’accident augmente, car la kétamine entraîne une difficulté motrice à se déplacer normalement. Elle peut entraîner des troubles de la coordination motrice et une rigidité musculaire, l’impossibilité de parler ou la tenue de propos incohérents, l’amnésie, l’hypertension artérielle et la réduction du rythme cardiaque”, met en garde Infordrogues.