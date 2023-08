Pascal Mormal, le monsieur météo des médias francophones: "Quand je me trompe, ce n’est pas moi qui me trompe"

Ce diplômé en histoire de l’art aime les vieilles pierres et les vieux tableaux. Parmi ces derniers : Les saisons de Brueghel, évidemment. Dont le célébrissime Chasseurs dans la neige (1565), devant lequel l’observateur ne peut que ressentir les rigueurs des hivers du “petit âge glaciaire” qui y sont dépeintes. C’est d’ailleurs en quelque sorte l’amour du froid qui a amené le jeune Pascal à son métier actuel à l’Institut royal de météorologie, où, pour le plus grand bonheur des journalistes, il jongle désormais avec les statistiques météorologiques et données climatiques. Une de ses spécialités : les vagues de froid.

”Spectacle extraordinaire”

Depuis qu’il est petit, ce Bruxellois d’à présent 56 ans attend toujours avec impatience la première chute de neige de l’année. “C’est une madeleine de Proust. Je me souviens du 30 décembre 1978. Il y avait un film à la télé, et à la fin du film, je me lève et je vais à la fenêtre. Tout était figé par la neige. C’est pourtant une avenue d’habitude super fréquentée, l’avenue des Croix de feu qui mène vers l’A12. Et là, tout le monde roulait au pas. C’était un spectacle extraordinaire, j’en suis encore ému rien que d’y penser. Cela a été mon premier coup de cœur par rapport à la neige et l’hiver.”

Pascal Mormal, météorologue de l’IRM, à Bruxelles le 26 juillet 2023. ©JC Guillaume

Il devient au fil du temps passionné de météo et cherche, en tant qu’amateur, à collecter autant d’infos qu’il est possible sur les événements météorologiques passés, en particulier “les hivers rigoureux, la neige et le froid”. Ce “hobby” l’amène donc à fouiller les ouvrages et les vieux journaux dans les bibliothèques de l’ULB et de l’Observatoire royal de Belgique… et donc de l’IRM, commune avec celle de l’ORB. Un jour, incapable de répondre à une question pointue de ce jeune passionné, le bibliothécaire l’oriente vers le chef de la climatologie à l’IRM, Christian Tricot. Voyant son intérêt, celui-ci lui propose de travailler bénévolement aux archives. Pascal Mormal, repérant là un accès gratuit à la “caverne d’Ali Baba”, accepte. Il sera formellement engagé à l’IRM quelque temps plus tard, début 1999. “On peut dire que ma passion est devenue mon métier”, confie-t-il. Concrètement, il est actuellement chargé du contrôle qualité des mesures issues des dizaines de stations météo de l’Institut de météorologie implantées à travers la Belgique, ce qui permet (entre autres) de réaliser des “longues séries climatologiques” fiables et correctes scientifiquement et donc de comparer le climat actuel et celui du passé.

SMS à 5 heures du matin

Mais plus officieusement, il est devenu le “M. Météo” de la plupart des médias belges francophones, qui l’appellent en toutes saisons et à toute heure de la journée – “récemment, j’étais en vacances, j’ai reçu un SMS de la RTBF pour une interview à 5 heures 25 du matin !” – dès que le ciel sort un peu de ses habitudes, ici ou ailleurs. “En fait, ce qui s’est passé, c’est qu’en 2015, Marc Vandiepenbeeck, le fameux climatologue de l’IRM, est parti à la pension. À l’époque, le service avait besoin de quelqu’un pour communiquer. Comme mon chef de l’époque n’était pas trop chaud pour tout ce qui était communication avec les médias, qu’il voyait que je m’intéressais à cela et que j’étais relativement 'à l’aise', il m’a dit : 'Si tu veux le faire, tu peux' ! Je pense qu’il me poussait un peu aussi parce que cela débarrassait d’un fardeau !”

Cette mission de “vulgarisateur”, pour laquelle il a aussi bénéficié de formations au sein de l’IRM sur les phénomènes atmosphériques, est totalement bénévole. “C’est parfois pesant, mais je le fais, donc c’est que je dois être un peu narcissique !”, rigole-t-il. Pourtant, lorsqu’on lui a demandé de participer à cette série, Pascal Mormal s’est dit gêné. “C’est un grand honneur que vous me faites. Je pense que ce qui me gêne un petit peu, c’est que je ne suis pas du tout un expert, je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir la légitimité pour pouvoir parler météo comme certaines pointures dans le domaine : Jean-Pascal van Ypersele, Xavier Fettweis, Fabian Debal…” Au cours de sa “carrière” médiatique, il n’a néanmoins eu quasiment aucun retour négatif de ses confrères. “Je préfère dire une bêtise avec l’IRM qu’avoir raison tout seul, s’amuse-t-il. Dans les interviews, je m’appuie toujours sur les analyses de l’IRM. Les prévisionnistes du bureau du Temps interprètent les différents modèles (informatiques) de prévisions (dits européen, américain, belge…) dont ils font une synthèse. Quand je me trompe, ce n’est pas moi qui me trompe, ce sont les modèles…”

Par exemple, pour les Ardentes, festival liégeois dont le dernier jour a été annulé à la suite des prévisions d’orages de l’IRM, “les modèles voyaient des choses potentiellement dangereuses. À Gemmenich, à 20 km, on a d’ailleurs eu un orage très violent. Mais aux Ardentes, ils n’ont pas eu une goutte. Les orages sont, avec la neige, les prévisions les plus complexes à faire. Les modèles ne 'voient' pas encore les cellules orageuses. La prévision ultime fiable, c’est à quelques minutes de l’échéance, avec le radar. Mais évacuer 50 000 personnes en quelques minutes, ce n’est pas possible…”

Attention à la “toutologie”

Bien qu’il estime avoir un rôle sociétal “au service du bien commun”, Pascal Mormal est bien conscient des risques de sa mission médiatique. “Ce que les journalistes aiment bien, c’est avoir un produit clé en main. Lorsqu’il y a une sécheresse, ils veulent connaître les conséquences pour la santé publique, pour les sols…. Quand il y a des inondations, les risques de crues… Ce sont des sujets extrêmement vastes. Et qui, quelque part, nécessitent chaque fois une expertise que je n’ai pas. Mais j’essaie de synthétiser tout cela pour rendre ces sujets à peu près “compréhensibles” pour le grand public. C’est souvent un format très court. On a une minute trente de JT où il faut essayer d’accrocher avec quelques informations. Utiliser – je n’aime pas le mot “punchlines” – des éléments qui peuvent accrocher sans être trop dans le charabia scientifique.” Pour ne pas devenir un “toutologue”, sa technique est de se concentrer sur sa spécialité : les chiffres. Et ceux-ci sont édifiants. “Jusqu’aux années 1990, il y avait autant de vagues de chaleur que de vagues de froid en Belgique. Et depuis 30 ans, on a eu deux vagues de froid – pour moi, l’amoureux de l’hiver, c’est évidemment très frustrant ! – et quelque 22 vagues de chaleur. Cela montre la vitesse à laquelle les choses sont emballées depuis trois décennies.”

Et de poursuivre : “Avec ce qui se passe depuis une dizaine d’années, on est amené à être le 'messager des mauvaises nouvelles'. C’est très différent par rapport au tournant du 21e siècle, où la météo était un sujet souvent abordé sous un ton léger, du genre 'Il fait beau, allons filmer les gens sur les pelouses au bois de la Cambre'… Un sujet un peu bouche-trou dans un JT… Depuis 10-15 ans maintenant, les sujets sont beaucoup plus concentrés sur l’effet indéniable du dérèglement climatique. Les événements extrêmes se sont multipliés à l’échelle du globe. Ce sont des sujets anxiogènes”. “La problématique du réchauffement climatique s’invite de manière continuelle dans les médias et à juste titre. On pourrait dire que le sujet est surreprésenté par rapport aux vrais enjeux que cela recouvre mais je ne pense pas que ce soit le cas. C’est un véritable phénomène qui va certainement marquer les prochaines générations, encore plus que notre génération actuelle, pense ce papa d’un garçon de 17 ans. Ce n’est pas un phénomène qu’on peut prendre avec légèreté, malheureusement…”

Lorsqu’il déroule ses chiffres, et énumère les records qui tombent les uns après les autres lors de ses interviews, Pascal Mormal se fait régulièrement attaquer par des lecteurs et des téléspectateurs. On l’accuse de “vouloir faire peur aux gens” ou d’être “un crypto-Écolo”. “On me dit que je suis payé par le Giec, ou payé par Écolo. Je suis pourtant totalement apolitique. 'Cryptoécologiste', c’est peut-être un délit de faciès, vu mes longs cheveux, sourit-il. L’environnement est pour moi une cause qui dépasse les politiques partisanes. Je n’ai pas envie de faire peur aux gens, mais on doit être honnête. J’essaie de communiquer les choses de la manière la plus factuelle possible. En juin 2023, à Uccle, on a eu 20,3 °C de moyenne ; le précédent record, on l’a battu d’un degré. Après, on peut dire 'C’est pas grave'. Mais voilà, c’est factuel.”

Il admet qu’apporter ces mauvaises nouvelles peut peser psychologiquement. “Je mentirais si je disais que cela ne me pèse pas du tout. Je pense cependant que je parviens à garder une certaine distance. C’est vrai que lorsqu’on voit les chiffres tomber mois après mois et année après année, on a l’impression qu’on se trouve sur la ligne des scénarios du Giec les plus pessimistes. Mais je suis d’un naturel optimiste. Je me dis que d'ici 2100, peut-être qu’on aura trouvé des moyens de faire fonctionner les choses en polluant moins… Il y a toujours dans l’être humain des capacités de génie, à se surpasser, pour inventer des horizons qu’on ne connaît pas encore à l’heure actuelle…”