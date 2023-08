Véronique Salvi, ancienne députée wallonne: “En tant que femme un peu jolie, il fallait faire trois fois plus d’efforts pour convaincre”

Véronique Salvi a tourné la page de la politique au soir du scrutin général du 25 mai 2019, “après 23 ans passés dans le milieu et 11 campagnes électorales”. “Je ne suis pas partie sur un coup de tête, ça a été un choix longuement réfléchi, se souvient-elle. On a essayé de me retenir. Mes parents m’ont dit : 'Tu es bien sûre ? Tu as fait tellement de sacrifices, tu es parvenue à trouver un équilibre dans ta vie…' Je suis partie sans rien, sans parachute. Les gens n’y croyaient pas. Pour eux, il n’est pas normal de partir sans savoir ce que l’on va faire. Il me disait que mon étiquette politique allait être un handicap, que je reviendrais vite sur ma décision. Mais je savais ce que je voulais pour moi. Il faut s’écouter, sinon on est malheureux.”

guillement Véronique Cornet (MR) m’avait dit : "La politique est un milieu qui vous mange. Prends soin de toi." Ces mots ont résonné en moi à son décès.

L’un des éléments qui a pesé dans la balance fut la mort prématurée de sa collègue députée Véronique Cornet (MR), le 14 juillet 2015, à seulement 46 ans. “On était proches, raconte Mme Salvi. Son décès m’a marquée. En 2014, elle m’avait dit : 'La politique est un milieu qui vous mange. Prends soin de toi'. Ces mots ont résonné en moi à son décès.”

Éviter le mandat de trop

Élue députée pour la première fois en 2007, mais active en coulisse depuis bien plus longtemps, “j’ai vu beaucoup de gens faire le mandat de trop”. Elle ne voulait pas que cela lui arrive. “J’avais besoin de retrouver un équilibre personnel. La politique est un milieu très dur, même si j’arrivais à faire la part des choses entre attaques politiques et attaques personnelles. Et je me suis dit : 'C’est le bon moment pour partir', à un âge où l’on peut encore rebondir, faire autre chose de sa vie professionnelle, sourit-elle, alors qu’elle vient de fêter ses 50 ans. Je crois que les trois personnes les plus ravies étaient mon mari et mes enfants.”

La reconversion n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille. “Le retour à la vie normale, c’est d’abord une présence à la maison” dont sa famille n’avait plus l’habitude. “C’est déstabilisant.”

“J’ai d’abord fait une grosse pause de cinq mois. Puis, en septembre, après les vacances, mon mari m’a dit : 'Bon, Véro, il faut que tu te challenges un peu'. Ça n’a pas été évident. Il faut refaire un CV, réécrire des lettres de motivation… J’ai traversé une période de questionnements”, confesse-t-elle.

Les mots rassurants d’Emily Hoyos

Elle avait par exemple postulé à la direction générale de Télésambre, la télévision locale de Charleroi. Mais elle a terminé le processus de sélection en seconde position, derrière Valérie Dumont, entrée en fonction tout début 2020.

“À un moment, je me suis demandé si j’allais retrouver un emploi. J’avais repris quelques contacts avec le monde politique ou le monde associatif. J’ai aussi rencontré Emily Hoyos (l’ancienne coprésidente d’Écolo qui travaille aujourd’hui dans la communication, NdlR). Elle a été très rassurante. Elle m’a dit de laisser le temps au temps, que les étiquettes politiques, ça finit par passer.”

En mai 2020, elle est finalement engagée par l’UCLouvain. Aujourd’hui, elle collabore aussi à l’Helha (la Haute école Louvain en Hainaut) et donne un cours de communication politique à l’Ihecs (l’Institut des hautes études des communications sociales), à Bruxelles.

La politique reste une passion

“La politique active ne me manque pas, assure-t-elle, avec le recul. J’ai fait le bon choix. Un choix personnel assumé.” Cela ne l’empêche pas de suivre encore l’actualité politique avec intérêt. “Je reste animée par la chose publique. Je continue à lire la presse, à m’intéresser à la politique. Dans le cours de communication politique que je donne, mon passé m’aide beaucoup. Il me permet de mieux comprendre les dessous d’une négociation, de décoder plus facilement les positionnements des partis, de pouvoir aussi inviter des personnalités politiques à mon cours. Je reste une amoureuse de la politique, mais la politique au sens noble du terme.”

guillement La politique, c’était dur. J’en ai bavé, pleuré, j’ai eu des articles de presse très durs. En tant que femme un peu jolie, il fallait faire trois fois plus d’efforts pour convaincre.

Véronique Salvi a d’ailleurs gardé trois mandats peu chronophages : à Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE, le pouvoir organisateur de l’enseignement officiel) et “deux mandats non rémunérés” à Télésambre et Charleroi danse.

Un retour dans l’arène n’est toutefois pas à l’ordre du jour. “La politique, c’était dur. J’en ai bavé, pleuré, j’ai eu des articles de presse très durs. En tant que femme un peu jolie, il fallait faire trois fois plus d’efforts pour convaincre. Je ne sais pas si la politique est plus ou moins dure aujourd’hui que par le passé, mais ce qui est sûr, c’est que je n’ai plus le feu sacré, termine Véronique Salvi, sourire aux lèvres. Pour moi, c’est fini ! Place aux jeunes.”