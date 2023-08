La police d’Ostende sur le qui-vive ce week-end : une liste noire pour bannir l’accès aux visiteurs trop turbulents

À lire aussi

"Pendant les mois d’été, nous recevons beaucoup de gens, ce qui entraîne des interventions très diverses, allant de l’ivresse publique, du vol aux bagarres. Le plan été commence mi-juin et se termine mi-septembre”, détaille-t-il. “En moyenne, la police intervient toutes les 8 minutes. Ce plan prévoit le déploiement de la police des plages. Il s’agit d’un service de police qui, avec les sauveteurs de la plage, est stationné dans un centre de commandement, près du Casino Kursaal. La police de la plage dispose d’un buggy spécial pour faciliter les déplacements sur la plage. Ce poste peut également recevoir rapidement les signalements des plagistes et intervenir beaucoup plus rapidement si nécessaire, contrairement à la brigade de police qui doit partir du commissariat principal.”

L’été dernier, la police d’Ostende a reçu pas moins de 10.950 signalements en juillet et août, qui ont donné lieu à 7.958 interventions. C’était environ un millier de plus qu’à l’été 2021. “Le chaud week-end des 8 et 9 juillet, où les températures ont frôlé les 30 degrés, nous avons effectué 491 interventions. 34 personnes ont été arrêtées pour diverses raisons, dont l’ivresse publique ou le trouble à l’ordre public et diverses infractions judiciaires. Des renforts policiers sont prévus aux abords de la gare pour assurer la bonne gestion des flux de voyageurs. Une collaboration a lieu avec la SNCB lorsque des trains supplémentaires sont ajoutés vers Ostende”, poursuit Timmy Van Assèche.

Les personnes qui se rendent coupables d’incidents à répétition font l’objet d’une “mesure d’éloignement” visant à leur interdire l’accès à la ville pendant un mois sous peine d’être arrêté ou d’écoper d’une sanction administrative communale. Quatre personnes figurent actuellement sur cette liste noire.

“Le centre-ville, le quartier Hazegras, les fêtes, les événements et les bars de plage leur sont interdits. Ce sont des individus qui recherchent systématiquement la confrontation et sèment la pagaille. Les services de police constituent un dossier sur base des interventions. La personne concernée peut alors consulter le dossier et a le droit de présenter une défense. Ce n’est qu’alors que l’interdiction sera signifiée par le bourgmestre et qu’elle entrera en vigueur. Une ordonnance restrictive peut être prolongée à deux reprises pour, à chaque fois, une période d’un mois. Actuellement, quatre personnes font l’objet de pareille interdiction”, conclut-il.