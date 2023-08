La saison des barbecues peut enfin redémarrer pour les bouchers, douchés par les pluies de juillet : “On a déjà pas mal de commandes pour ce week-end

©JC Guillaume

Malgré les fortes températures observées en Europe, la Belgique a fait exception à la règle. Chez nous, c’est la pluie qui s’est invitée durant tout le mois de juillet.

Les traditions d'été comme les barbecues ont donc laissé place à celles d'hiver telles que les raclettes… pour le plus grand désarroi des bouchers. "C'est clair qu'à la fin du mois de juillet, on a remarqué une baisse des ventes de viandes de barbecue, affirme Eric (nom d'emprunt) un employé d'une grande chaîne de boucherie belge. Je regarde la météo tous les jours parce que je sais bien que nous sommes très dépendants d'elle."

Des pertes d’argent et de stock

La pluie a bel et bien freiné les Belges dans leur envie de barbecue. S'ils ont donc économisé leurs achats en lien avec cette tradition d'été, les bouchers, eux, n'ont pas économisé. Au contraire. "Personnellement, je reçois une prime sur la rentabilité. Je peux donc dire que j'ai perdu des sous à cause de la météo et de cette baisse des ventes", poursuit Eric.

Le constat est le même à la Boucherie ABC à Mons. "Je ne sais pas si c'est à cause du temps ou parce que les Belges sont en vacances, mais le chiffre d'affaires est plus bas que l'année passée à la même période".

Au-delà de l'impact que cette baisse des ventes entraîne sur le chiffre d'affaires, ce sont les stocks de viandes qui sont également impactés. "Nous essayions de mettre des promotions sur nos produits, affirme Eric. Mais s'ils ne partaient pas, nous étions obligés de les jeter. J'ai des responsabilités vis-à-vis des clients".

Les viandes à barbecue sont ressorties

Mais tout cela semble être de l'histoire ancienne. Après un mois de juillet pourri, le beau temps revient pour la fin des vacances. De quoi ressortir les assortiments de viandes de barbecue. "Nous avions remis des produits d'hiver dans notre stock, ce qui n'était jamais arrivé à ce moment-ci de l'année. On espère qu'à présent, cela va repartir de plus belle grâce à la météo. En tout cas, nous avons ressorti les viandes qui se vendent le mieux", affirme Eric.

Si certaines boucheries espèrent rattraper le temps perdu du mois de juillet, d'autres avaient calculé les dates des départs en vacances. "Nous sommes partis en vacances au mois de juin pour pouvoir être ouverts pendant les mois de juillet et août. Nous avons bien fait puisque la plupart des boucheries à proximité sont en vacances. Nous avons donc pas mal de clients pour le moment. Nous en sommes plutôt contents", affirme la gérante de la boucherie Pascale.

©JC Guillaume

Une clientèle nombreuse combinée au retour du soleil, la saison du barbecue peut enfin être lancée dans les boucheries !