Nathalie Gallant, la ténor du barreau : "Les voyous, à l’époque, avaient une certaine éthique"

Elle nous reçoit dans son “autre chez elle”, son cabinet ucclois situé à quelques mètres de son domicile. Comme pour distinguer maison et boulot. Mais l’avocate le confesse : son emploi du temps ne laisse que peu de place à autre chose que les salles d’audience et les visites de clients en prison. “Qu’est-ce que je fais quand je ne travaille pas ? C’est une bonne question, ça, rétorque-t-elle en souriant. Le peu de temps que je consacre à autre chose que le boulot, je le passe ailleurs pour un peu de vacances, pour des voyages qui me permettent de découvrir d’autres personnes et d’autres cultures. J’aime lire, j’écris beaucoup et je fais de la photo. Cela paraît cliché, mais ce sont des choses simples. Je suis comme tout le monde, ou presque”, sourit Nathalie Gallant. “Ah, je sais : quand je ne suis pas au tribunal, je suis sur un plateau télé ou dans un studio de radio. C’est d’ailleurs pour ça que vous êtes là, pour parler de ma vie médiatique, non”, lance-t-elle.

Dilemme

Cette avocate redoutable (et parfois redoutée, surtout par ceux qui doivent plaider face à elle…) est effectivement devenue “experte” pour l’un ou l’autre média. Paradoxe : la femme ne s’expose que rarement dans la presse qu’elle semble à la fois aimer et détester. Comme pour combattre ce dilemme, l’avocate de 54 ans apparaît régulièrement sur LN24, à la RTBF et, à l’occasion, sur RTL-TVI.

Nathalie Gallant se prête donc volontiers au jeu des médias, rangeant momentanément sa toge au vestiaire pour commenter l’actualité judiciaire. Pourquoi accepter de tels challenges ? Elle le raconte à La Libre. Mais avant, elle entame un périlleux exercice. Celui de l’autoportrait. Elle lève les yeux au ciel. Respire un grand coup. Puis se lance.

Pas de regrets, que des leçons

“Eh bien voilà. Bonjour. Je m’appelle Nathalie. J’ai bientôt 54 ans et je suis avocate depuis mes 23 ans, entame-t-elle timidement. Avocate, c’est ce que je veux faire depuis toujours. C’était ça, psychiatre ou antiquaire car j’adore les antiquités, dit-elle en montrant fièrement quelques pièces qui trônent dans son bureau. Mon père était diplomate et je lui suis très reconnaissante car, grâce à lui, j’ai vécu dans de nombreux pays. Du côté de ma mère, les Callataÿ, on était plutôt liés au monde judiciaire, économique et financier. Je suis, par ailleurs, arrière-arrière-petite-fille d’un ministre de la Justice. Tout ce patrimoine familial fait que j’ai commencé ma carrière d’avocate dans le droit économique. Loin du pénal pur que je pratique principalement aujourd’hui”.

L'avocate penaliste Nathalie Gallant ©Bernard Demoulin

Voilà, résumé brièvement, ce que Nathalie Gallant dit de Nathalie Gallant. Au fil de l’entretien, l’avocate livre quelques anecdotes plus personnelles. Parfois très dures, comme son combat gagné contre le cancer, à deux reprises, ou son divorce (d’un ex-mari qu’elle décrit comme “un mari qui est resté un ami pour le grand bonheur de notre fils”) et la renonciation d’une vie de famille sans doute incompatible avec une activité professionnelle aussi effrénée.

Il y a aussi des moments plus drôles, des souvenirs indélébiles, comme sa première fois dans une salle d’audience ou, paniquée, elle n’osa pas dire grand-chose. “J’avais une peur panique des prétoires. J’attendais que la salle d’audience se vide pour parler publiquement. C’était un autre temps”, raconte-t-elle, un brin nostalgique.

Elle a décroché son premier boulot, comme avocate stagiaire, dans un cabinet spécialisé en droit financier. Un peu timide, la jeune Nathalie n’en reste pas moins débrouillarde. Après sept mois, elle se constitue sa clientèle, ce qui lui permet d’ouvrir, déjà, son propre cabinet. “Le 31 août 1993, je suis rentrée avec trois dossiers d’assises sous le bras, dont un parricide et un meurtre pour faciliter le vol. J’ai très vite été dépassée par la charge de travail. Un jour, je me suis retrouvée avec 15 dossiers en chambre du conseil à traiter en même temps. Ce jour-là, j’ai pris l’une de mes plus grandes leçons et je la dois à Madame Coppieters, une grande magistrate, qui m’a dit que je ne devais pas avoir les yeux plus gros que le ventre, car personne ne peut suivre 15 affaires en même temps, le même jour, se remémore Nathalie Gallant. J’ai eu, tout au long de ma carrière, d’importantes rencontres. J’étais entourée de véritables ténors. Quant à la clientèle, les choses ont bien changé. Les voyous, à l’époque, avaient une certaine éthique, une forme de respect qu’on ne retrouve plus toujours aujourd’hui. Je ne vais pas vous servir un 'c’était mieux avant', mais cette époque-là est révolue”.

L'avocate penaliste Nathalie Gallant ©Bernard Demoulin

Lorsqu’on l’interroge sur ses affaires marquantes, Nathalie Gallant répond que chacun de ses dossiers a été particulier. Elle réfléchit un instant. “Il y a, bien sûr, l’affaire Geneviève Lhermitte. Avec le recul, je me rends compte qu’en tant que représentant des parties civiles, j’ai eu des paroles très dures vis-à-vis d’elle. Pour le reste, l’histoire en tant que telle, mais également le cirque médiatique autour de ce dossier étaient marquants”, confesse-t-elle. Avec des regrets ? “Jamais de regret. Avec le temps, je prends chaque épisode de ma vie comme une leçon. Peut-être par sagesse, parce que le temps passe et qu’on prend de l’âge. Mais je n’ai aucun regret, d’autant que lorsque quelque chose ne va pas, je ne me gêne pas pour le dire. Pratiquer la langue de bois, ça ne suscite pas le respect et, moi, je veux être respectée. Que ce soit au tribunal ou dans les médias”.

"Je ne suis pas féministe"

Et justement, quand Nathalie Gallant apparaît dans les médias, elle n’a pas peur d’exprimer ses opinions. Ce fut notamment le cas lorsqu’en avril dernier, elle s’est attaquée aux propos du président du MR, Georges-Louis Bouchez qui estime que les détenus doivent participer à leurs frais de détention. “Ce sont des propos poujadistes”, avait-elle notamment déclaré sur le plateau de LN24.

Nathalie Gallant estime d’ailleurs que l’intérêt de ses interventions médiatiques est, justement, de défendre une justice bien trop souvent malmenée, en manque de moyens depuis trop longtemps. “Lorsque je suis face à Luc Hennart (président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, NdlR) sur les ondes de la Première ou face à d’autres interlocuteurs sur LN24, je ne veux pas faire de la figuration mais porter haut les valeurs du monde de la justice, les défendre et les expliquer en faisant preuve de pédagogie. J’avoue aussi que c’est enrichissant de débattre et d’échanger avec des profils différents de ceux que je croise au quotidien. C’est aussi l’intérêt de l’exercice que je prépare avec beaucoup de sérieux”.

Mais Nathalie Gallant est catégorique : ces chroniques médiatiques ne doivent pas empiéter sur le reste de sa vie d’avocate. Sinon, elle arrêtera tout.

Quid du risque de devenir cette experte en généralités, ce “toutologue” que tout le monde craint ? “C’est un risque et c’est pour cela que j’essaye de m’en tenir à des thématiques que je maîtrise et que je connais : la justice”.

Avant de clôturer l’entretien, une ultime question est posée à Nathalie Gallant : est-ce difficile de se faire une place dans un monde judiciaire qu’on dit majoritairement masculin ? “Non, c’est une question de personnalité, pas une question de genre. Je ne me considère pas comme une féministe. Chacun se fait une place et un nom en se battant pour y arriver, en travaillant dur. Il y a des combats qui me dépassent, d’autres que je peux comprendre, mais sans arborer une étiquette féministe. C’est mon avis, peut-être qu’il ne plaît pas, mais je le pense donc je le dis”, conclut Nathalie Gallant, en souriant.