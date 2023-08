Un policier de Liège témoigne : “Au bureau, on doit choisir : soit tu allumes le ventilo, soit l’ordinateur. Les deux, c’est non, sinon ça pète”

Pour ce policier, ce qui n’était, à une certaine époque, que des petits tracas du quotidien est devenu, avec le temps, un problème de taille insurmontable, sans jamais que cela soit pris en considération par les autorités, déplore-t-il.

”Les locaux que nous occupons présentent constamment de gros soucis d’infrastructure, mais c’est de pire en pire. C’est devenu invivable. Le plafond qui tombe, c’est récurrent, l’électricité qui se coupe, c’est quasiment devenu normal. Récemment, il y a eu des dégâts des eaux dans les chambres d’écoute. Bref c’est la déliquescence, raconte Ric. Lorsqu’il y a eu des grosses chaleurs, on ne pouvait pas utiliser le ventilateur parce que ça coupait les lignes électriques. Donc en gros, au bureau, on doit choisir : soit c’est le ventilo, soit l’ordinateur. Les deux, c’est non, sinon ça pète.”

À lire aussi

”Envie de jeter l’éponge”

Pour cet enquêteur, la situation est inconfortable, mais elle menace aussi et surtout le bon fonctionnement du travail de la police. “C’est vraiment très difficile à vivre au quotidien et cela impacte toutes nos enquêtes. On n’arrive plus à se concentrer de manière optimale sur notre travail.”

Et de revenir sur ce moment où, en pleine opération avec d’autres policiers qui interrogeait des suspects, il a fallu évacuer le bâtiment.

”C’était en novembre. On a dû quitter les lieux en vitesse, c’était effrayant. On était en plein travail, mais le patron nous a dit qu’on devait partir car le sol s’était soulevé dans un local. On a été évacués en catastrophe, nous et les prévenus qui étaient interrogés”, se remémore Ric.

Cette situation, qui ne semble empirer avec le temps, a-t-elle donné envie à Ric de se porter pâle ou de changer de lieu d’affectation ? “Faire un certificat médical pour ne pas travailler ? Bien sûr que j’y ai pensé, mais on est des enquêteurs, on a notre boulot dans nos tripes. Changer de lieu de travail, oui ça, j’y pense et ça viendra indéniablement. Parce qu’on a tous envie d’avoir un minimum de confort. C’est malheureux, parce que ça se fera à contrecœur. Me réveiller chaque matin en me demandant si, en arrivant au boulot, il y aura de l’électricité, si on pourra rentrer au bureau, ça n’est pas quelque chose de normal. Tout ça donne envie de jeter l’éponge.”

À lire aussi

Ric en est persuadé : le sort des policiers importe peu. “On est les laissés-pour-compte de la société, nous travaillons pour l’intérêt général, mais personne ne se soucie de notre bien-être à nous. Si ce qui arrive devait arriver à d’autres personnes qu’à des policiers, nous n’en serions pas arrivés là, j’en suis persuadé.”

Et de conclure : “Je veux dire aux hommes et femmes politiques de ne pas fermer les yeux. Ils ont des familles, des enfants, des proches qui sont susceptibles d’avoir, un jour, besoin des services de police. J’en veux pour preuve Monsieur Van Quickenborne, notre ministre de la Justice. Il était bien content de pouvoir compter sur la police pour veiller à sa sécurité. Eh bien nous, policiers, lui disons que nous voulons continuer à travailler dans des conditions décentes”.