Jusqu’à 600 € la cotisation en club: la rentrée sportive coûte cher, et risque de provoquer des départs et des abandons

À lire aussi

Et après la pandémie, la crise de l’énergie et l’inflation galopante, la santé financière du sport amateur en a pris un coup. Conséquence, de nombreux clubs ont augmenté le prix des cotisations afin de renflouer les caisses. C’est le cas du football.

Coût des cotisations selon les sport ©IPM Graphics

En contactant différents clubs en Wallonie et à Bruxelles, on se rend vite compte que les frais d’inscription varient énormément, entre 80 euros et 600 euros la saison. Si aucune règle ne régit le prix des cotisations annuelles demandées par les clubs, l’ACFF a mis en place un système de label de qualité allant d’une à trois étoiles. Et pour disposer de ce label, il faut remplir tout une série de critères.

guillement Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des cotisations à moins de 400 euros dans le football"

“Il est clair que quand vous êtes labellisés trois étoiles, il y a des exigences inhérentes à votre label, notamment au niveau des éducateurs, de la qualité de l’accueil, des entraînements et des infrastructures, explique Gaston Schreurs, trésorier de l’aile francophone au sein de l’ACFF. On doit aussi prendre en compte les frais de déplacements qui peuvent vite être considérables. C’est vrai que le montant final peut être assez conséquent pour les familles. Mais quand on regarde le coût total réel pour un enfant qui joue dans un club labellisé trois étoiles, on arrive à 1000 euros et c’est bien évidemment un montant qu’on ne peut pas répercuter auprès des familles”.

À lire aussi

“Très compliqué de trouver des cotisations à moins de 400 euros”

Avec le coût des fournitures scolaires et la forte inflation, pour certaines familles, inscrire leur enfant à un club sportif les oblige à faire des sacrifices. Longtemps considéré comme un sport populaire, même le football commence à devenir moins accessible.

“Par rapport à d’autres, notamment le hockey, cela reste tout à fait raisonnable selon moi, se défend Schreurs. Lors de cette rentrée, la crise n’est pas encore derrière nous, il y a par exemple les surcoûts liés à l’énergie (éclairer les terrains, chauffer les vestiaires, etc) qui impactent les finances des clubs et l’inflation qui a aussi ses conséquences. Alors oui, les cotisations ont augmenté et on n’est pas habitué à voir ça dans le foot amateur mais on peut aussi trouver des clubs plus accessibles, avec des cotisations à 100 euros et un niveau d’exigence plus faible. Par contre, si on recherche la performance, c’est aujourd’hui très compliqué de trouver des cotisations à moins de 400 euros et cela dépend aussi de la région dans laquelle on vit”.

À lire aussi

Au classement des disciplines les plus chères du pays, le hockey et le tennis sont en effet plus onéreux, elles occupent les deux premières places du podium et ont vu leur tarif augmenter pour la saison à venir. C’est le cas de cette équipe de hockey bien connue de la capitale. “Le coût de la vie augmente et donc tous nos frais sont également en hausse, observe ce président de club. Si on veut proposer la même qualité d’accueil et d’entraînement ainsi que les mêmes services, on n’a pas vraiment le choix. Toutefois, on propose des paiements échelonnés aux familles et des formules adaptables selon les besoins, l’objectif est de rester accessible à toutes les classes sociales”.

À lire aussi

Face à cette évolution à la hausse, le Forum des Jeunes s’interroge depuis plusieurs années sur l’accès aux activités sportives.

D’après leur récente enquête réalisée auprès de 1123 jeunes, on s’aperçoit que 7 jeunes sur 10 pensent que le coût pour pratiquer un sport est trop élevé. Un constat préoccupant quand on sait que 8 jeunes sur 10 pratiquant un sport estiment que c’est bénéfique pour la santé mentale. “Entre l’aspect financier, le manque d’infrastructures sportives accessibles, le manque d’inclusion et de tolérance, les inégalités entre les jeunes face au sport se multiplient et doivent être combattues, rappelle l’association. Un soutien financier de la part des autorités publiques pour les clubs et les jeunes pourrait par exemple rendre le sport plus accessible en Fédération Wallonie-Bruxelles.

”Aujourd’hui, les pratiques sportives se sont largement diversifiées”

Parmi les solutions proposées, les jeunes mettent notamment en avant le fait d’offrir plus de chèques sport, subsidier davantage les clubs et associations sportives afin d’augmenter leurs offres et favoriser la mobilité douce en fin de journée et pérenniser structurellement la promotion du sport dans les écoles par l’organisation d’activités sportives.

À lire aussi

Thierry Zintz, expert en pratiques sportives au sein de la Faculté des sciences de la motricité de l’UCLouvain (UCL) et ancien vice-président du COIB, le Comité olympique interfédéral belge, observe même un changement dans la pratique du sport chez les enfants.

“Je crois que les pratiques sportives se sont largement diversifiées depuis la crise du covid et aujourd’hui, de plus en plus de gens pratiquent le sport en dehors des clubs et de la compétition, explique-t-il. De nombreuses enquêtes européennes montrent en effet que la pratique sportive en club par rapport à la pratique sportive extérieure représente une part de plus en plus faible. On voit beaucoup de familles pratiquer des activités ensemble, ce qui a été généralisé durant les différents confinements. On pense au vélo, aux randonnées, au sport en plein air, etc. Cela se fait de plus en plus et au vu du coût de certaines disciplines, certaines familles se rabattent sur ce genre de pratique sportive”.