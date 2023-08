L’influence inquiétante de la mafia albanaise sur les réseaux criminels en Belgique: "Elle fait preuve d’une extrême violence"

À lire aussi

L’idée d’écrire un ouvrage lui est venue lors d’un voyage en Albanie, un pays qui l’a fasciné. “Avec l’ouverture des frontières et l’arrivée du capitalisme, bon nombre d’Albanais se sont exilés pour faire fortune ailleurs, de manière tout à fait légale. Et puis, une certaine frange de la mafia a commencé à opérer en Belgique à partir des années 1960”, explique Michel Claise. “Environ 60.000 Albanais vivent aujourd’hui en Belgique. Bien évidemment, tous ne sont pas des truands mais ceux qui s’adonnent à des pratiques illégales font preuve d’une extrême violence et de beaucoup de sang-froid. Ils n’ont aucun scrupule lorsqu’ils opèrent des vendettas.”

”Lors de mon voyage, je suis parti avec des bouquins de l’auteur Ismaël Kadaré, un des grands écrivains mondiaux, qui raconte très bien son pays. Dans son livre “Avril brisé”, il raconte quelque chose de terriblement actuel qu’on ne comprend pas chez nous, dont on ne perçoit pas l’activité. Il s’agit du Kanun, à savoir le code d’honneur albanais, d’où le titre de mon ouvrage”, poursuit-il. “C’est passionnant de voir comment ce monde parallèle existe dans notre société. Nous le côtoyons sans nous en rendre compte alors que cela découle sur des conséquences économiques terribles.”

Concrètement, le Kanun est le code d’honneur qui régit l’ensemble de la société dans le nord de l’Albanie. “Ce sont les codes qui organisent la vendetta, la vie en commun, le rapport aux femmes. Mais aussi le fait que les crimes de sang doivent systématiquement être punis par le sang. C’est extraordinairement codifié. Le fait de ne jamais revenir sur la parole donnée et obliger les gens de la famille à tuer ceux qui ont tué. C’est une obligation”, continue Michel Claise. “Les conséquences du Kanun se font régulièrement ressentir en Belgique. En 2019, il y a eu à Molenbeek un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue suite à un conflit avec la Mocro mafia. Un type qui a pris 12 balles. C’est le point de départ de mon bouquin.

Au fil de son ouvrage, le juge d’instruction passe en revue les différents types de criminalités propres à la mafia albanaise. “Outre le trafic d’être humain et le trafic de déchets, il y a bien sûr le trafic d’héroïne, de cocaïne et de cannabis. Les Balkans ont toujours été un lieu de passage de l’opium qui vient de Chine et d’Afghanistan. Il y a une forte accointance entre la communauté albanaise et les grands truands sud américains. El Chapo a par exemple travaillé avec les Albanais”, poursuit-il.

Il décrit également la pénétration de la mafia albanaise dans le port d’Anvers où transitent des tonnes de cocaïne. “Ce qui m’intéresse, c’est le blanchiment d’argent. Il se fait de manière très classique, par des transferts en camion vers l’Albanie où sont créées des entreprises. Il n’y a aucun contrôle en matière de blanchiment. Ce blanchiment est également facilité par la corruption envers les policiers et douaniers qui ferment les yeux en échange de montants mirobolants”, ajoute Michel Claise. “L’influence de la mafia albanaise sur les réseaux criminels en Belgique ne cesse de croître ces dernières années.”

L’ouvrage, son 14e, devrait sortir dans le courant du mois d’octobre.