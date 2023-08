Michaël Gillon, le Liégeois qui a la tête dans les étoiles: "Elon Musk est un mégalomane… Envoyer des hommes sur Mars, quel intérêt?"

D’où vous vient cette passion pour les étoiles? Du cinéma?

“Le premier film qui a bouleversé ma perception de l’univers, c’est ET. Je l’ai vu quand j’avais huit ans et après ça, je me suis mis à regarder les étoiles en pensant qu’il y avait peut-être des êtres là-bas qui pourraient venir me visiter. Très jeune, je me posais beaucoup de questions sur la possibilité de trouver de la vie ailleurs dans l’univers. mais je trouvais les cours de sciences très barbants et la manière dont la physique était enseignée m’a plus dégoûté qu’autre chose. Je ne ressentais aucune magie et je ne me voyais pas faire de carrière scientifique. Ma prof de biologie m’avait d’ailleurs dit que les sciences, ce n’était pas pour moi. A la fin de mes secondaires, je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire alors, comme j’aimais le sport, j’ai décidé de m’engager dans l’armée.”

Comment êtes-vous passé de l’armée à l’astrophysique?

“J’étais dans l’infanterie, je suis allé en ex-Yougoslavie entre autres. J’ai fait ça pendant plusieurs années. Je trouvais ça excitant mais au bout d’un moment, je suis tombé malade. Je me suis retrouvé dans un bureau et comme je m’embêtais, je me suis mis à lire des livres de vulgarisation scientifique. A 23 ans, j’ai décidé de suivre un cours de biologie cellulaire à l’université en tant qu’élève libre puis j’ai repris des études en biologie à l’université de Liège. Comme ma santé n’était pas top, je me suis retrouvé pensionné de l’armée. Je me suis donc retrouvé dans des conditions qui m’ont permis d’étudier à temps plein et je me suis pris de passion pour ce que j’étudiais. Après la biologie, je me suis tourné vers la biochimie et la physique et quand j’ai du choisir un domaine pour une thèse de doctorat, le domaine des exoplanètes était en plein développement. J’ai donc fait un doctorat en astrophysique partiellement consacré aux exoplanètes.”

Liège - Institut d'astrophysique : Michaël Gillon, astronome et astrophysicien, découvreur du système T.R.A.P.P.I.S.T. A Liège, le 27 juillet 2023 ©JC Guillaume

En 2017, vous avez fait une découverte scientifique qui a été relayée dans le monde entier. Quel impact a eu cette découverte sur votre carrière?

“Au niveau personnel, c’est clair qu’une grosse découverte est un plus. En fait, ça a surtout eu un impact au niveau des financements et du nombre d’étudiants qui veulent faire des travaux avec moi. Ca m’a aussi permis d’attirer des sponsors privés. Mais au niveau personnel, la notoriété est très limitée. Je peux toujours aller faire mes courses sans qu’on me reconnaisse!”

Pourquoi l’étude des exoplanètes est-elle si importante?

“Une exoplanète, c’est une planète qui est en orbite autour d’une autre étoile que le soleil. Au moment de la révolution copernicienne, on savait déjà que la terre n’était pas le centre de l’univers et un scientifique a ensuite émis l’hypothèse que les étoiles étaient des soleils et devaient avoir leurs propres planètes, potentiellement habitées. Il a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour avoir la technologie permettant de détecter des exoplanètes et ça a entrainé une véritable révolution. Maintenant, les exoplanètes sont devenues un domaine d’étude à part entière et on se rapproche de plus en plus de la découverte de planètes jumelles de la terre qui pourraient abriter de la vie.”

<p>Image fournie le 22 février 2017 par l'Observatoire européen austral (ESO) montrant la vue au dessus de la surface d'une des planètes du système TRAPPIST-1</p> ©European Southern Observatory/AFP/Archives

Quelle forme de vie peut-on espérer découvrir?

“Quand on parle de détecter des formes de vie, on parle surtout de détecter une certaine composition d’atmosphère qui ne pourrait s’expliquer que par une activité biologique. On ne va pas avoir une forme de vie dans une éprouvette mais on pourrait avoir la preuve qu’il y a quelque part de la photosynthèse ou une libération énorme de méthane qui attesterait de la présence de microorganismes.”

On est loin d’E.T. l’extraterrestre.

“Ce qu’on pourrait trouver, ce sont des traces chimiques toutes simples, tout simplement parce qu’on n’est pas capables d’aller jusque là ou d’envoyer des sondes pour faire des études très détaillées. Ca a un côté frustrant mais les exoplanètes ne sont pas nos seules options pour découvrir de la vie.”

Avez-vous eu des nouvelles des professeurs qui ont voulu vous dissuader d’étudier les sciences quand vous étiez en secondaire? Ca a dû leur faire bizarre de vous voir à la télévision au moment de la découverte de Trappist-1.

“Non, plus du tout! J’ai eu des messages de connaissances de l’armée mais pas de mes professeurs de secondaire.”

Liège - Institut d'astrophysique : Michaël Gillon, astronome et astrophysicien, découvreur du système T.R.A.P.P.I.S.T. A Liège, le 27 juillet 2023 ©JC Guillaume

Comment est né l’acronyme TRAPPIST?

En 2009, j’ai eu l’idée d’un petit téléscope robotique pour observer les transits d’exoplanètes. J’ai voulu lui donner un nom qui soit sympathique et reflète le caractère belge. Comme Transiting Planet commence par TRAP, c’est venu naturellement.

Voyager dans l’espace comme Thomas Pesquet, c’est quelque chose qui vous fait envie?

“Quand je vais dans un parc d'attraction, je suis malade. Je sais que mon oreille interne ne me permettrait pas d’aller dans l’espace donc je n’ai pas cette envie. Maintenant, la vue doit être extraordinaire, c’est clair! Et ce genre de mission apporte de la magie aux gens dans un monde angoissant et donne des vocations aux jeunes. Ce n’est pas la période la plus joyeuse qui soit pour les humains jeune ou moins jeune donc le fait qu’il y ait encore un peu de magie et que ça vienne de la science, c’est très chouette!"

Que pensez-vous des projets d’Elon Musk visant à envoyer des humains sur Mars ou sur la Lune ?

“Je ne vois pas l’intérêt d’envoyer des humains sur Mars. C’est dans la nature humaine de vouloir repousser tout le temps les limites et de vouloir aller là où personne n’est jamais allé mais c’est une démarche plus symbolique que scientifique à mon avis. Il a surtout envie de voir son nom dans les livres d’histoire.”

À quoi ressemblerait la vie sur Mars pour un humain ?

“Imaginez le pire endroit sur terre… Disons l’Antarctique en hiver. Hé bien c’est encore beaucoup plus habitable que Mars. Mars n’est pas du tout habitable : on n’y trouve pas d’atmosphère, les rayonnements y sont terribles… Vivre sur Mars, ça veut dire vivre dans un bunker sous le sol. Quel est l’intérêt ?”

Liège - Institut d'astrophysique : Michaël Gillon, astronome et astrophysicien, découvreur du système T.R.A.P.P.I.S.T. A Liège, le 27 juillet 2023 ©JC Guillaume

Ça semble un peu mégalomane.

“C’est ce qui transparaît de tous les projets d’Elon Musk. Envoyer des humains dans l’espace est un exploit, c’est clair. Mais je n’en vois pas l’intérêt. Quand on n’avait pas accès à toute la technologie robotique et à l’intelligence artificielle, on pouvait encore se dire qu’envoyer des humains dans l’espace était le seul moyen possible d’explorer l’environnement proche. Mais maintenant, ça ne tient plus. Tout miser sur les robots coûterait beaucoup moins cher et offrirait un retour scientifique beaucoup plus important.”

Il s’illusionne donc sur les possibilités de vivre ailleurs le jour où la terre deviendra réellement invivable ?

“L’idée d’un plan B est grotesque. Même si on avait la possibilité de faire des voyages interstellaires, on n’atteindrait que des planètes inhabitables. Même si on y trouve de la vie, elle sera différente de la nôtre. Notre système immunitaire ne pourrait pas faire face à des organismes qu’il ne connaît pas. Parler d’un plan B est aussi grotesque qu’affirmer que la terre est plate.”

Malheureusement ce sont des théories qui circulent.

“Oui, ce sont des idées qui se propagent très rapidement notamment sur les réseaux sociaux. L’humanité est confrontée à un problème extraordinaire auquel elle n’a jamais été confrontée et qui pourrait conduire à son extinction et on n’a pas de solution. Vu ce qu’on traverse, tous les pays devraient se mettre autour de la table pour travailler et pourtant on ne parvient pas à obtenir une réaction adéquate.”