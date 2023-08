Manuela Valvecchi, c’est le nom de la nouvelle compagne de Guy Ullens, comme le rapportent nos confrères de Sudinfo. Elle est âgée de 66 ans et a perdu son mari récemment. Elle est l’ex-femme de Roger van de Weghe originaire d’Anvers qui avait fait fortune dans le secteur des grues mobiles ainsi que sur le marché de location de nacelles élévatrices.

Manuela était une proche du couple Ullens. Nos confrères du Het Laatste Nieuws, relaient que le baron octogénaire ne voulait pas terminer ses jours seul. Un proche de Guy Ullens explique : “Il veut aller de l’avant, même en amour. Il est conscient que les choses ont évolué rapidement et que cela peut paraître étrange aux yeux du monde extérieur, mais il sait qu’il n’a plus 20 ans et qu’il n’a plus toute sa vie devant lui. Il estime malgré tout que sa nouvelle compagne n’atténue pas l’immense chagrin qu’il éprouve à l’égard de la perte de Mimi.”