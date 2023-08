Accidents dans les attractions foraines: "On est bien loin de l’époque où certains faisaient du bricolage"

Cette série d’événements, qui s’ajoute à d’autres moins tragiques mais tout aussi spectaculaires, joue sur les angoisses du public. Dans l’espace Débats de la DH, plus de 200 lecteurs ont exprimé leurs craintes sur ce sujet. À la question : “Plusieurs accidents se sont produits cet été dans des foires ou parcs d’attractions : cela vous inquiète-t-il ?”, 71% ont répondu par l’affirmative.

”C’est inquiétant car les incidents deviennent plus nombreux et avec des morts, nous sommes donc en droit de nous demander ce qui perturbe cette sécurité des manèges tant mise en avant”, commente par exemple Raymond.

”Par rapport aux millions de gens qui fréquentent ces parcs en Europe, le taux de fréquence et de gravité des accidents recensés est beaucoup plus faible que sur les routes”, objecte Alain.

Analyses de risque et contrôles périodiques

C’est cette dernière ligne que défendent les professionnels du métier. Steve Severeyns, porte-parole de l’ASBL La Défense des forains belges, rappelle que la législation relative à la sécurité sur les attractions foraines est particulièrement stricte en Belgique. “Il faut d’abord faire une analyse de risque à l’achat de l’infrastructure. Cette analyse est faite par des instances comme Vinçotte ou OCB, qui réalisent les contrôles de sécurités des ascenseurs ou des grues de chantiers.”

À lire aussi

Pour monter, acheter, entretenir ou exploiter des machines et structures pour fêtes foraines et parcs d’attraction, les propriétaires doivent se référer à la norme européenne EN 13814 qui impose des exigences de sécurité élevées.

”À chaque montage, une inspection des infrastructures est réalisée pour vérifier leur stabilité et la sécurité”, poursuit Steve Severeyns. “Ce sont les procédures d’usage : les pompiers et les organismes de la commune viennent vérifier si tout est en ordre avant de lancer la machine. Au-delà de ça, nous sommes soumis à un contrôle annuel et à des contrôles périodiques.”

Ces contrôles plus profonds ont lieu tous les 3 ans pour les grandes structures et tous les 10 ans pour les plus petites. Le SPF Économie fait également des contrôles réguliers sur les sites. Il vérifie que les inspections ont bien été effectuées.

Fini les bricolages

La machine sur laquelle s’est produit l’accident à La Hestre avait ainsi été contrôlée chaque année. La dernière analyse de risque qui avait été effectuée par Vinçotte sur l’appareil remontait à 2016. L’attraction étant de type B (vitesse inférieure à 10 mètres par seconde et hauteur inférieure à 5 mètres), la périodicité avec laquelle elle doit être contrôlée est de 10 ans. Ce qui signifie que sa prochaine analyse de risque était prévue pour 2026.

”Le propriétaire de la machine a suivi tous les aspects réglementaires, l’exploitant a fait tout ce qu’il fallait faire”, souligne Michel Vandegard, Chief Experience Officer chez Vinçotte. “L’électricité avait été contrôlée. Malheureusement, il y a eu un problème mécanique. C’est la première fois que ça arrive.”

Michel Vandegard assure que toutes les attractions foraines de Belgique sont aujourd’hui longuement, sévèrement et minutieusement contrôlées. “On est bien loin de l’époque où certains faisaient du bricolage. Aujourd’hui, les personnes qui manipulent ces attractions ont une véritable expertise. Elles effectuent des contrôles à chaque fois qu’elles montent ou démontent leur attraction.”

À lire aussi

Quelque 2 000 fêtes foraines ont lieu chaque année en Belgique. Le pays compte également plusieurs dizaines de parcs de loisirs. Pour l’ensemble de ces attractions, le Guichet central pour les produits du SPF Économie a enregistré l’année passée 11 incidents et accidents : 3 se sont produits dans des attractions foraines et 8 dans des parcs d’attractions.

”En Belgique, les accidents sont vraiment très rares”, complète Steve Severeyns. “Les attractions foraines sont exploitées par des indépendants. Ces derniers ont vraiment tout intérêt à ne pas négliger la sécurité de leurs machines car le moindre incident leur retombe directement dessus.”