Darya Safai flingue une campagne en faveur du voile : “La philosophie derrière le voile ne reconnaît aucune liberté”

Dimanche, la députée fédérale N-VA a longuement critiqué la campagne affichée dans les rues de Rouliers (Roeselare, Flandre-Occidentale). Les affiches montrent une femme voilée portant le message suivant : “Est-ce que mon foulard t’empêche de me parler ?”.

Pour l’élue nationaliste, ce message vise à “culpabiliser les Flamands et les qualifier de 'non-inclusifs'” tout en excluant “le caractère discriminatoire du voile”. Selon Darya Safai, qui a fui le régime iranien des ayatollahs, “les Flamands [sont] des gens ouverts, qui ont fait de leur mieux pour m’accueillir dans leur pays et leur faire découvrir leur culture et leurs valeurs, qui sont désormais les miennes”.

”Selon nos valeurs, chacun est libre de porter ce qu’il veut, mais certains vêtements ont une signification symbolique. Quiconque opte pour des vêtements discriminatoires pour les femmes choisit de se distancer des hommes. La philosophie derrière le foulard ne reconnaît aucune liberté et égalité pour les femmes”, poursuit-elle. “Et ce n’est pas parce que vous n’êtes pas d’accord avec cette philosophie que vous allez discriminer les gens à cause de cela. Peut-être faudrait-il réfléchir un peu plus à la philosophie discriminatoire de ce morceau de tissu, au lieu de rejeter à nouveau la faute sur les Flamands.”

Son message, retweeté et liké plusieurs centaines de fois, a provoqué de nombreuses réactions sur Facebook et sur Twitter.

À ce stade, les autorités de Rouliers n’ont pas encore réagi à la polémique.